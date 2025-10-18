Agencias reportan "demanda acelerada" de viajes al exterior para la temporada de verano: los destinos más elegidos y las nuevas tendencias que aparecen

A menos de tres meses del inicio de la temporada de verano, la demanda de paquetes turísticos empieza a experimentar su momento de mayor dinamismo.

En este mercado, detallaron agencias de viaje consultadas por Café y Negocios, Brasil se mantiene como el destino estrella , con Río de Janeiro, Porto Galinhas, Natal, y Salvador de Bahía como los puntos más destacados.

“Para lo que es verano y carnaval proyectamos un crecimiento del 22% con respecto al año pasado”, sostuvo Rodrigo Rosales, gerente comercial Hiperviajes sobre la demanda de viajes al exterior.

Nicolás Batista, director ejecutivo de Andamos Volando, coincidió con esta visión y adelantó que la demanda para esta temporada está “aceleradisima”.

Detrás de esto influyen varios factores, principalmente la diferencia cambiaria y la conectividad con este destino de sol y playa, que históricamente ha liderado la demanda de los uruguayos en la temporada estival.

“Una de las razones que explica esto es que los vuelos directos facilitan mucho y la competencia entre diferentes compañías aéreas hacen que los precios bajen y se vea favorecido el consumidor final”, resaltó Rosales.

En este sentido, agregó que hoy los vuelos directos son los que predominan a la hora de viajar y los pasajeros valoran cada vez más la posibilidad de llegar sin escalas a su destino.

“Los vuelos con conexión no están siendo cómodos para la gente una vez que empiezan a volar en vuelos directos, entonces las frecuencias nuevas directas a los diferentes destinos ayudan mucho y más cuando se viaja con niños”, sostuvo el referente de Hiperviajes en referencia al aumento de frecuencias a destinos de Brasil en la temporada de verano por parte de diferentes aerolíneas.

Los precios y las recomendaciones de hasta cuándo reservar

En materia de precios, Batista señaló que los costos registraron un aumento de alrededor del 10% respecto a la temporada pasada, en línea con una tendencia global de encarecimiento de los servicios turísticos.

En el caso de los vuelos, los pasajes promedian los US$ 250 hacia destinos como Florianópolis o Río de Janeiro, mientras que rondan los US$ 350 a Salvador y los US$ 450 a Recife. Sin embargo, Rosales advirtió que para las fechas más demandadas -especialmente los primeros días del verano- muchos vuelos ya se encuentran con alta ocupación o tarifas elevadas.

En ese sentido, las agencias sugieren adquirir los paquetes de verano antes del 31 de octubre para acceder a mejores precios y disponibilidad.

Según los registros de Andamos Volando, a pesar de las recomendaciones de comprar con anticipación, se observa tradicionalmente un repunte en la demanda durante los primeros 15 días de noviembre y un nuevo pico en diciembre, cuando muchos viajeros terminan de definir sus vacaciones. En este sentido, actualmente el 30% del público adquiere sus viajes con apenas 30 días de anticipación, una tendencia que se consolidó luego de la pandemia.

Otros destinos emergentes en el Caribe y la región

Además de Brasil, otro de los destinos más demandados para esta fecha es el Caribe. En esa región, además de los clásicos Cancún y Punta Cana, comienzan a ganar protagonismo otros puntos turísticos más exóticos. Desde Hiperviajes destacaron Aruba y Curazao, especialmente entre los viajeros que ya han visitado los destinos más tradicionales y buscan nuevas experiencias.

Otro de los lugares que empieza a posicionarse con fuerza es Puerto Plata, un destino de playa ubicado en el norte de República Dominicana, favorecido por la reciente conexión aérea de Copa Airlines que une Montevideo con el destino a través de Panamá.

Siguiendo la misma lógica, otro punto que comienza a captar la atención es Fortaleza, en Brasil, impulsado por el nuevo vuelo directo de Gol. En ese destino, Jericoacoara se perfila como una de los destinos emergentes. Además, en la misma región se encuentra uno de los parques acuáticos más grandes de América Latina, lo que representa una oportunidad.

Por otro lado, Colombia también empieza a colarse entre los 10 destinos más vendidos de la agencia Andamos Volando.