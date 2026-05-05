La empresa uruguaya Arboreal recibirá un préstamo por US$ 40 millones de la Corporación Financiera del Banco Mundial

La empresa uruguaya Arboreal recibirá un financiamiento de US$ 40 millones por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.

Según informa un comunicado emitido por Banco Mundial al que accedió Café y Negocios esta inversión permitirá a la empresa radicada en Tacuarembó “expandir su capacidad productiva, fortalecer el conocimiento técnico y las capacidades locales para escalar su negocio , y responder a la creciente demanda regional de materiales de construcción renovables con menor huella ambiental”.

La empresa uruguaya fundada en 2021 se dedica a transformar madera proveniente de bosques gestionados de forma responsable en productos industriales y constructivos de alto valor agregado.

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“Esta inversión representa un paso muy importante para Arboreal. Nos permitirá expandir nuestra capacidad industrial en Uruguay, desarrollar soluciones de madera de mayor valor agregado y fortalecer nuestra proyección para atender la creciente demanda de materiales y sistemas constructivos más sostenibles en Uruguay, la región y el mundo”, apuntó el cofundador y presidente de Arboreal, Matías Abergo.

Se espera que el proyecto que se implementará entre 2026 y 2028 contribuya a la generación de empleo local a lo largo de la cadena forestal-industrial, con un aumento del 15% en el empleo directo y la creación de alrededor de 185 empleos adicionales entre puestos temporales e indirectos en actividades como transporte, logística, mantenimiento y cosecha.

1. Aerea Arboreal (1)

El financiamiento y sus objetivos

El paquete de financiamiento de IFC para Arboreal totaliza US$40 millones, e incluye un préstamo de US$20 millones por cuenta propia y otro de US$20 millones adicionales movilizados por ILX Fund, un gestor de activos con sede en Ámsterdam especializado en inversiones en deuda privada en mercados emergentes.

Este financiamiento tiene como propósito respaldar la producción de madera modificada térmicamente lo que reforzará prácticas de economía circular a través de soluciones como briquetas de biomasa, lo que permite aprovechar los subproductos a lo largo del proceso productivo y habilita mejoras en la planta de procesamiento.

Arboreal trabaja con madera certificada que permite asegurar el origen de la madera a lo largo de todo el proceso. “Esta transacción es un claro ejemplo de cómo el capital privado puede apoyar un crecimiento industrial alineado con objetivos climáticos en mercados emergentes”, señaló en este marco Manfred Schepers, CEO de ILX.

Por su parte, Manuel Reyes Retana, director de división de IFC para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aseguró que desde el organismo se mantiene “un fuerte compromiso con el desarrollo de soluciones industriales que maximizan el valor de los recursos renovables, impulsan el desarrollo local, generan empleo de calidad y contribuyen a la descarbonización de múltiples cadenas de valor”.

Además del financiamiento, IFC brindará servicios de asesoría estratégica para apoyar el desarrollo del mercado regional de soluciones de construcción sostenible, incluyendo análisis de demanda, marcos regulatorios y estándares de construcción que faciliten su adopción en América Latina.

La tendencia de las soluciones constructivas enfocadas en madera

A nivel global, la demanda por materiales de construcción más sostenibles crece impulsada por estándares más exigentes y compromisos climáticos cada vez más ambiciosos.

En un contexto en el que el sector de la construcción tradicional genera cerca del 37% de las emisiones globales de carbono, las soluciones constructivas basadas en madera ganan espacio, ya que permiten hacer uso de madera de ingeniería para elementos estructurales clave, como vigas, columnas y paneles, incluso en edificaciones de mediana y gran altura, con una huella de carbono significativamente menor.

7. Panel CLT Arboreal

¿Qué produce Arboreal?

La firma Arboreal creada en 2021 transforma madera proveniente de fuentes gestionadas de forma responsable en materiales de mayor valor para la construcción y otros usos industriales. Su portafolio incluye madera estructural, madera aserrada de calidad visual y soluciones en madera como el mass timber.