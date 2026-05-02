Viajar al mundial: cómo vienen las ventas, qué pasa con las visas y por qué crece el interés por México

Quedan menos de 40 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y mientras las figuritas empiezan a circular en escuelas y oficinas , y el clima futbolero se instala en el país, los uruguayos que viajarán a la cita terminan de ajustar los últimos detalles de sus itinerarios.

Un itinerario que, de completarse íntegramente, implicaría moverse en la primera fase entre Estados Unidos y México , ya que el camino de la selección comenzará el 15 de junio en Miami, frente a Arabia Saudita; continuará días más tarde nuevamente en esa ciudad ante Cabo Verde; y se cerrará el 26 de junio en Guadalajara, frente a España.

Sin embargo, según señalaron agencias de viaje a Café y Negocios, l os uruguayos que asisten están optando en su gran mayoría por uno u otro destino, en particular debido a los altos costos de traslado entre Miami y Guadalajara. La limitada oferta aérea, señalaron, elevó los precios de los pasajes a niveles cercanos a los US$ 2.000, cuando en condiciones habituales rondan los US$ 800 , lo que desincentiva completar todo el recorrido. En ese escenario, solo un grupo reducido eligió seguir a la selección en los tres encuentros de la fase inicial.

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Desde Hiperviajes, una de las agencias designadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol como oficial del hincha celeste, indicaron que el partido entre Uruguay y España ya se encuentra agotado dentro de su oferta y que actualmente solo quedan cupos para los paquetes correspondientes al primer y segundo partido.

Por su parte, desde Mac Travel Sport señalaron que la visa para ingresar a Estados Unidos fue un factor determinante para la elección de muchos viajeros, lo que derivó en que gran parte de la demanda se concentre únicamente en México.

“Hay muchísimas personas que van solo a Guadalajara y después hacen playa”, explicaron desde la agencia. En ese sentido, remarcaron que en este caso el destino se posicionó como una alternativa atractiva para combinar el fútbol con vacaciones.

En el caso de Miami, contaron desde Hiperviajes, la mayoría optó por paquetes que incluyen los dos partidos en esa ciudad, mientras que otros eligieron viajar exclusivamente para el debut de Uruguay.

Desde Andamos Volando detallaron que también se registró una fuerte demanda de pasajes aéreos hacia Miami, con muchos viajeros que priorizaron la autogestión del viaje. En materia de alojamiento, señalaron una marcada preferencia por el alquiler de apartamentos en esa ciudad, y una tendencia a combinar la experiencia deportiva con la posibilidad de conocer el destino

¿Y las ventas?

Aeropuerto de Carrasco.jpg

En cuanto a cómo vienen las ventas, desde Hiperviajes detallaron que han comercializado paquetes para aproximadamente 500 pasajeros que viajarán desde Uruguay al mundial y calificaron la demanda como muy buena

Sin embargo, surgen también miradas más críticas en el sector. En esta línea, desde Mac Travel Sport señalaron que en su caso, la visa para ingresar a Estados Unidos fue un obstáculo para parte de la demanda.

Desde Andamos Volando, por su parte, señalaron que si bien registraron un buen volumen de comercialización de pasajes aéreos, estiman que se ubica alrededor de un 10% por debajo del último mundial.

Esto se debe, entienden, a que desde el punto de vista logístico se trata de un torneo “entreverado”, atravesado por la organización en tres países, la incertidumbre inicial sobre las sedes y el poder de atracción de la selección, lo que impactó en la dinámica de ventas.

El reflejo de esto también se observa en los precios. Según indicaron en el sector, la primera etapa de ventas mostró valores más elevados que los actuales. Hoy, por ejemplo, en el caso de Andamos Volando comercializan paquetes para los dos partidos en Miami, con vuelo y alojamiento incluidos, en un rango de entre US$ 3.400 y US$ 3.700, cifras considerablemente menores a las del inicio de las ventas.

¿Qué pasa con las visas y qué recomiendan desde la Embajada de EEUU?

PASAPORTE DE URUGUAY

Fuentes de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay sostuvieron en diálogo con Café y Negocios que el proceso de solicitud de visas de no inmigrante no ha cambiado para los viajeros uruguayos y se desarrolla actualmente con normalidad, aunque destacaron que en particular mayo, junio y julio son siempre meses con alta demanda de visas de no inmigrante, ya que miles de uruguayos viajan a los Estados Unidos en vacaciones de invierno.

“El Mundial del Fútbol representa una oportunidad única para mostrar la belleza y la grandeza de América, y estamos emocionados de dar la bienvenida a los aficionados del fútbol de todo el mundo, incluido Uruguay. Nuestra recomendación es que comiencen el trámite de solicitud de visa lo antes posible, los cupos de entrevista son limitados, el aumento de demanda puede resultar en demoras para obtener una cita”, sostuvieron.

En este contexto, también recordaron la existencia del Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (conocido como FIFA PASS), que ofrece acceso a citas prioritarias a quienes hayan comprado entradas directamente a través de la página de FIFA.

“Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de entradas deberán completar el proceso de evaluación y demostrar que califican para la misma”, detallaron.

En cuanto a las recomendaciones para quienes viajan, desde la embajada señalaron la importancia de entender que la entrada a un partido no garantiza el ingreso a los Estados Unidos y que, por tanto, es necesario obtener una visa de no inmigrante para viajar. Además, detallaron que es importante chequear la validez del pasaporte y visa (si ya la tenían) y recordaron que el pasaporte uruguayo debe estar vigente durante la fecha del viaje.

Para realizar la solicitud recomiendan utilizar únicamente los recursos de la página web oficial, ya que la alta demanda también genera oportunidades para quienes realizan estafas online o anuncian falsamente (y cobrando una tarifa) que pueden conseguir o acelerar trámites en la embajada, lo que no es cierto.

Desde Mac Travel Sport también mantuvieron reuniones con la Embajada de México en Uruguay, y recordaron que para ingresar a este país se requiere el pasaporte uruguayo y no visa y que los viajeros pueden permanecer hasta 180 días en calidad de turistas,

Asimismo, sostuvieron que tanto para México como para Estados Unidos es clave contar con pasajes de ida y vuelta, seguro de viaje, pruebas de solvencia económica y reservas de hotel o comprobantes de alojamiento. En caso de hospedarse en casa de conocidos, recomiendan disponer de una carta de invitación con dirección. Esto se debe a que, según advirtieron, las autoridades migratorias pueden estar especialmente exigentes en los controles.