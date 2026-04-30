Tras la adquisición de Grupo Vierci, la marca de vestimenta BAS comenzó la remodelación de sus tiendas

BASEn la mañana de este miércoles se cortó una nueva cinta para conmemorar la remodelación de BAS, la tienda de vestimenta que se renovó tras concretarse la adquisición de la marca por parte de Grupo Vierci- que integra también a las marcas Ta-Ta y San Roque-. Ahora, en su propuesta actualizada apuesta a transformar la experiencia de recorrido de sus tiendas y fortalecer aún más la venta online que hoy es uno de sus puntos fuertes.

La referente de Marketing de Grupo Vierci Retail en Uruguay, Ximena Quintas , define al mercado local de indumentaria como “exigente y competitivo” y afirma que esta coyuntura es “muy buena para los clientes y para el mercado” . Sin embargo, obliga a estar a la altura de una gran exigencia que, en el caso de BAS, va atada a su propuesta de valor.

“BAS nace como una marca para la familia. Para una familia que tiene que encontrar ecuación de valor. La mejor calidad, al mejor precio posible, una marca accesible que tiene una propuesta para el día a día integral. Eso es el primer foco, el producto en sí”, apunta Quintas.

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En ese contexto y tras haber cumplido 10 años la marca apostó a una renovación, un nuevo layout (diseño del espacio) que comenzó en su tienda del tercer nivel en Punta Carretas Shopping.

“Decidimos que se necesitaba una renovación de la marca, de todo lo que es la propuesta, pero más visual y más de recorrido de tienda. Decidimos apostar al de Punta Carretas que necesitaba una renovación y además es un shopping que se puede dar el lujo de estrenar nuevos formatos”.

La apuesta del e-commerce

“BAS es una marca en la compañía muy elegida desde lo digital, porque llega a todo el país, los clientes ya conocen su talla, la propuesta y hacen pedidos, así que también estamos poniendo mucho foco ahí”, destaca Quintas y remarca que más del 10% del total de sus ventas se realiza mediante el canal online. “Es la tienda número uno”, concluye Quintas.