Todo listo para que en la Rural del Prado arranque el "Mundial de Caballos Criollos"

La anterior instancia se desarrolló en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, en el año 2023, programándose la edición 17 para este otoño de 2026.
Contexto
La organización la asumen la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU) y la Asociación Rural del Uruguay (ARU). La gremial criollista se fundó el 1° de setiembre de 1941 para promover la evolución de la raza y difundirla. Es la principal en el país e inscribe en los Registros Genealógicos de ARU el 85% de los potrillos de pedigree (cerca de 6.000 el año pasado). El Criollo, de estrecha vinculación con el proceso de formación y desarrollo de la nación y con el progreso de su economía, fue declarado por el gobierno (el 18 de noviembre de 2004) "Patrimonio Cultural Intangible del Uruguay". Es un caballo que Uruguay exporta y definido como completo: para trabajo, deportes, esparcimiento y usos alternativos como la equinoterapia.
Boutmy: "Un Mundial de Criollos"
Jacques Boutmy, directivo de la SCCCU e integrante de la comisión que trabaja en la organización de la Expo FICCC 2026, destacó a El Observador que "el Criollo es la principal raza equina en el país, por lejos, en un país donde el caballo es fundamental, tanto que hay más de medio millón y somos en el mundo uno de los países con mayor cantidad de caballos por habitante, eso ya explica la importancia que tiene este evento".
Añadió que "cuando decimos que será un mundial de Criollos es la pura verdad, porque participarán los principales países criadores del mundo, con un récord de participación, 300 caballos, nunca había pasado en la historia de esta exposición, algo que nos tiene muy contentos y orgullosos".
"Nuestra responsabilidad, como organizadores, es enorme porque vamos a recibir a los principales caballos, los de mayor valor, de las mejores cabañas del mundo y entre ellas obviamente las cabañas uruguayas, que son muy prestigiosas", agregó.
A través del Criollo vamos a mostrarle al mundo los valores de Uruguay, no solo los de su cultura equina, vamos a mostrar nuestras tradiciones, cultura y gastronomía, cómo es nuestra gente, por eso Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, nos apoyó desde el inicio A través del Criollo vamos a mostrarle al mundo los valores de Uruguay, no solo los de su cultura equina, vamos a mostrar nuestras tradiciones, cultura y gastronomía, cómo es nuestra gente, por eso Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, nos apoyó desde el inicio
"La gente que nos acompañe verá un espectáculo de primerísima calidad, vienen a correr los últimos campeones de cada una de las pruebas, en la pista del Prado cada día desde las 7 y hasta las 18 van a ver a los mejores de este momento", indicó.
También se trata, mencionó, "de un evento de integración a todo nivel, no solo por la presencia de los países de la FICCC y de los países que son socios adherentes, también en lo interno, con una participación especial en un sitio del Prado de las agremiaciones de cada departamento, que son el motor de la raza, un paraguas que la Sociedad de Criadores permanentemente está apoyando, impulsándolas".
Se diseñó, además, una Plaza de las Confederaciones, donde la organización invitó a cada sociedad de criadores de los países visitantes a qué participen confraternizando con actividades especiales, programándose la noche de Brasil el martes, la de Paraguay el miércoles y la de Argentina el jueves.
Miles de visitantes
El Predio de la Rural del Prado viene siendo acondicionado para recibir a los mejores Criollos y a toda la gente que se moviliza alrededor de cada ejemplar. Habrá buen estado del tiempo y se espera a miles de visitantes. Se instalará una muestra comercial, con servicios gastronómicos diferenciales y otras atracciones.
Actividades en la Rural del Prado
DOMINGO 3 DE MAYO
07 a 12: Ingreso de animales uruguayos a la Expo FICCC
14: Admisión de animales para Paleteadas Argentinas y Brasileras
LUNES 4 DE MAYO
08: Morfología – Admisión
08: Felipe Z Ballester – Admisión
10: Freno de Oro – Admisión
13: Freno de Oro – Jura Morfológica (Pista 1)
13: Felipe Z Ballester (Pista 2)
A continuación: Felipe Z Ballester – Entrega de premios (Pista 2)
MARTES 5 DE MAYO
7:30 a 11:30: Paleteadas Argentinas
13:30 a 17:30: Paleteadas Argentinas
A continuación: Paleteadas Argentinas – Entrega de premios en pista
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
08 a 11: Freno de Oro – Primera Etapa (Andares, Figura, VSP, Rayada) – Hembras
11:30 a 13:30: Paleteadas Brasileras
14 a 17: Freno de Oro – Primera Etapa (Andares, Figura, VSP, Rayada) – Machos
JUEVES 7 DE MAYO
08 a 12: Morfología – Jura Categorías Machos
13:30: Morfología – Jura Categorías Hembras
VIERNES 8 DE MAYO
08 a 09:30: Freno de Oro – Primera Manguera Hembras y Machos 10:00 a 12:00 h: Paleteadas Brasileras
14 a 17: Freno de Oro – Primer Campo Hembras y Machos
SÁBADO 9 DE MAYO
09 a 12: Morfología – Jura Campeonatos y Grandes Campeonatos
14 a 16: Paleteadas Brasileras – Segunda Etapa
16: Paleteadas Brasileras – Final
A continuación: Paleteadas Brasileras – Entrega de premios en pista
19: Entre Amigos y Criollos: Encuentro de confraternización y entrega de premios Morfología Expo FICCC Uruguay 2026
DOMINGO 10 DE MAYO
09 a 11: Freno de Oro – Segunda Manguera Hembras y Machos
13:30: Ceremonia de Clausura Expo FICCC Uruguay 2026
14: Freno de Oro – Bayard Sarmento
A continuación: Freno de Oro – Campo final
Freno de Oro – Entrega de premios en pista
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Criollos en la Rural del Prado.
Foto: Juan Samuelle
Jurados internacionales en cada instancia
Morfología – categoría machos
La evaluación morfológica de machos estará a cargo de Juan Montans (Uruguay) y Martín Rocha (Argentina), con Mauro Ferreira (Brasil) como árbitro y Roberto Daniel Casasnovas Delvalle (Paraguay) como secretario.
Morfología – categoría hembras
En la categoría hembras, el jurado estará integrado por Martín Sarries (Uruguay) y Rodrigo Albuquerque (Brasil), con Hugo de Achával (Argentina) como árbitro y Camilo Fernando Pereira Bado (Paraguay) como secretario.
Freno de Oro
Será evaluado por Carlos Milicevic (Argentina), Ignacio Lussich (Uruguay) y Mateus Gularte da Silveira (Brasil), con Agustín Vergara como técnico.
Felipe Z. Ballester
La disciplina Felipe Z. Ballester será evaluada por Martín Crespo (Argentina).
Paleteadas Argentinas
El jurado estará conformado por Gustavo Prenna (Argentina) y Emiliano Ruzza (Argentina).
Paleteadas Brasileras
Para las paleteadas brasileras, los responsables de la evaluación serán Fernando Harger (Brasil) y Juliano Duarte (Uruguay).
Fuente: caballoscriollos.com.uy
Lo que sigue
Del 24 de mayo al 7 de junio de 2026 la ciudad de Melo en Cerro Largo será sede de la Marcha FICCC 2026 con la 55ª Marcha Funcional de la SCCCU, titulada "Ing. Agr. José María del Campo Gigena", con cerca de 100 caballos preparándose para uno de los desafíos más exigentes y prestigiosos del caballo Criollo a nivel internacional, instancia de resistencia en la que Uruguay ha sido un país de claro liderazgo.
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Marcha, tradicional actividad de la raza, donde el Criollo demuestra su potencial.
Foto: SCCCU