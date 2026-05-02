Todo listo para que en la Rural del Prado arranque el "Mundial de Caballos Criollos"

La Rural del Prado será sede, desde este lunes 4 al domingo 10 de mayo , de la Exposición de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (Expo FICCC 2026) , instancia que considera un amplio conjunto de actividades, con destaque para evaluaciones morfológicas y pruebas funcionales, con 300 equinos de cuatro países compitiendo en Uruguay .

En uno de los encuentros criollistas más relevantes en el calendario internacional, se dará la participación de cabañeros y criadores, entrenadores, jinetes y otros protagonistas, con los mejores del medio local y de Argentina, Brasil y Paraguay .

La FICCC, que tiene además como miembros adherentes a Alemania, Francia, Italia y Suiza (desde donde llegarán autoridades vinculadas a la raza), desarrolla su exposición internacional cada tres años.

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Se trata de una suerte "de campeonato mundial del criollismo" que tuvo como sede a Uruguay por última vez en 2012.

La anterior instancia se desarrolló en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, en el año 2023, programándose la edición 17 para este otoño de 2026.

Contexto

La organización la asumen la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU) y la Asociación Rural del Uruguay (ARU). La gremial criollista se fundó el 1° de setiembre de 1941 para promover la evolución de la raza y difundirla. Es la principal en el país e inscribe en los Registros Genealógicos de ARU el 85% de los potrillos de pedigree (cerca de 6.000 el año pasado). El Criollo, de estrecha vinculación con el proceso de formación y desarrollo de la nación y con el progreso de su economía, fue declarado por el gobierno (el 18 de noviembre de 2004) "Patrimonio Cultural Intangible del Uruguay". Es un caballo que Uruguay exporta y definido como completo: para trabajo, deportes, esparcimiento y usos alternativos como la equinoterapia.

Boutmy: "Un Mundial de Criollos"

Jacques Boutmy, directivo de la SCCCU e integrante de la comisión que trabaja en la organización de la Expo FICCC 2026, destacó a El Observador que "el Criollo es la principal raza equina en el país, por lejos, en un país donde el caballo es fundamental, tanto que hay más de medio millón y somos en el mundo uno de los países con mayor cantidad de caballos por habitante, eso ya explica la importancia que tiene este evento".

Añadió que "cuando decimos que será un mundial de Criollos es la pura verdad, porque participarán los principales países criadores del mundo, con un récord de participación, 300 caballos, nunca había pasado en la historia de esta exposición, algo que nos tiene muy contentos y orgullosos".

"Nuestra responsabilidad, como organizadores, es enorme porque vamos a recibir a los principales caballos, los de mayor valor, de las mejores cabañas del mundo y entre ellas obviamente las cabañas uruguayas, que son muy prestigiosas", agregó.

A través del Criollo vamos a mostrarle al mundo los valores de Uruguay, no solo los de su cultura equina, vamos a mostrar nuestras tradiciones, cultura y gastronomía, cómo es nuestra gente, por eso Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, nos apoyó desde el inicio A través del Criollo vamos a mostrarle al mundo los valores de Uruguay, no solo los de su cultura equina, vamos a mostrar nuestras tradiciones, cultura y gastronomía, cómo es nuestra gente, por eso Presidencia de la República, el Ministerio de Turismo, nos apoyó desde el inicio

"La gente que nos acompañe verá un espectáculo de primerísima calidad, vienen a correr los últimos campeones de cada una de las pruebas, en la pista del Prado cada día desde las 7 y hasta las 18 van a ver a los mejores de este momento", indicó.

También se trata, mencionó, "de un evento de integración a todo nivel, no solo por la presencia de los países de la FICCC y de los países que son socios adherentes, también en lo interno, con una participación especial en un sitio del Prado de las agremiaciones de cada departamento, que son el motor de la raza, un paraguas que la Sociedad de Criadores permanentemente está apoyando, impulsándolas".

Se diseñó, además, una Plaza de las Confederaciones, donde la organización invitó a cada sociedad de criadores de los países visitantes a qué participen confraternizando con actividades especiales, programándose la noche de Brasil el martes, la de Paraguay el miércoles y la de Argentina el jueves.

Miles de visitantes

El Predio de la Rural del Prado viene siendo acondicionado para recibir a los mejores Criollos y a toda la gente que se moviliza alrededor de cada ejemplar. Habrá buen estado del tiempo y se espera a miles de visitantes. Se instalará una muestra comercial, con servicios gastronómicos diferenciales y otras atracciones.

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Actividades en la Rural del Prado

DOMINGO 3 DE MAYO

07 a 12: Ingreso de animales uruguayos a la Expo FICCC

14: Admisión de animales para Paleteadas Argentinas y Brasileras

LUNES 4 DE MAYO

08: Morfología – Admisión

08: Felipe Z Ballester – Admisión

10: Freno de Oro – Admisión

13: Freno de Oro – Jura Morfológica (Pista 1)

13: Felipe Z Ballester (Pista 2)

A continuación: Felipe Z Ballester – Entrega de premios (Pista 2)

MARTES 5 DE MAYO

7:30 a 11:30: Paleteadas Argentinas

13:30 a 17:30: Paleteadas Argentinas

A continuación: Paleteadas Argentinas – Entrega de premios en pista

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

08 a 11: Freno de Oro – Primera Etapa (Andares, Figura, VSP, Rayada) – Hembras

11:30 a 13:30: Paleteadas Brasileras

14 a 17: Freno de Oro – Primera Etapa (Andares, Figura, VSP, Rayada) – Machos

JUEVES 7 DE MAYO

08 a 12: Morfología – Jura Categorías Machos

13:30: Morfología – Jura Categorías Hembras

VIERNES 8 DE MAYO

08 a 09:30: Freno de Oro – Primera Manguera Hembras y Machos 10:00 a 12:00 h: Paleteadas Brasileras

14 a 17: Freno de Oro – Primer Campo Hembras y Machos

SÁBADO 9 DE MAYO

09 a 12: Morfología – Jura Campeonatos y Grandes Campeonatos

14 a 16: Paleteadas Brasileras – Segunda Etapa

16: Paleteadas Brasileras – Final

A continuación: Paleteadas Brasileras – Entrega de premios en pista

19: Entre Amigos y Criollos: Encuentro de confraternización y entrega de premios Morfología Expo FICCC Uruguay 2026

DOMINGO 10 DE MAYO

09 a 11: Freno de Oro – Segunda Manguera Hembras y Machos

13:30: Ceremonia de Clausura Expo FICCC Uruguay 2026

14: Freno de Oro – Bayard Sarmento

A continuación: Freno de Oro – Campo final

Freno de Oro – Entrega de premios en pista

DSC06351 Criollos en la Rural del Prado. Foto: Juan Samuelle

Jurados internacionales en cada instancia

Morfología – categoría machos

La evaluación morfológica de machos estará a cargo de Juan Montans (Uruguay) y Martín Rocha (Argentina), con Mauro Ferreira (Brasil) como árbitro y Roberto Daniel Casasnovas Delvalle (Paraguay) como secretario.

Morfología – categoría hembras

En la categoría hembras, el jurado estará integrado por Martín Sarries (Uruguay) y Rodrigo Albuquerque (Brasil), con Hugo de Achával (Argentina) como árbitro y Camilo Fernando Pereira Bado (Paraguay) como secretario.

Freno de Oro

Será evaluado por Carlos Milicevic (Argentina), Ignacio Lussich (Uruguay) y Mateus Gularte da Silveira (Brasil), con Agustín Vergara como técnico.

Felipe Z. Ballester

La disciplina Felipe Z. Ballester será evaluada por Martín Crespo (Argentina).

Paleteadas Argentinas

El jurado estará conformado por Gustavo Prenna (Argentina) y Emiliano Ruzza (Argentina).

Paleteadas Brasileras

Para las paleteadas brasileras, los responsables de la evaluación serán Fernando Harger (Brasil) y Juliano Duarte (Uruguay).

Fuente: caballoscriollos.com.uy

Lo que sigue

Del 24 de mayo al 7 de junio de 2026 la ciudad de Melo en Cerro Largo será sede de la Marcha FICCC 2026 con la 55ª Marcha Funcional de la SCCCU, titulada "Ing. Agr. José María del Campo Gigena", con cerca de 100 caballos preparándose para uno de los desafíos más exigentes y prestigiosos del caballo Criollo a nivel internacional, instancia de resistencia en la que Uruguay ha sido un país de claro liderazgo.