Por qué renuncian los uruguayos y qué buscan quienes pueden elegir dónde trabajar

El estudio “Randstad employer brand research 2026“ de la consultora internacional ahonda en los motivos que llevan a los uruguayos a decidir cambiar de trabajo. Además, habla de qué buscan en un empleo aquellos que pueden elegir.

Según el estudio de Randstad, la movilidad laboral permanece estable en 2026 en comparación con el año pasado en Uruguay. Sin embargo, más de un tercio del talento uruguayo tiene planeado cambiar de empleo en el futuro cercano, lo que señala que las intenciones son altas pero la ejecución no es evidente en el corto plazo.

Los números reflejan que 36% de los trabajadores encuestados tiene intención de cambiar de empleo en los primeros seis meses de 2026 , mientras que un 15% cambió de empleo en los últimos seis meses.

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¿Qué los motiva a irse de un trabajo a otro? La información relevada por Randstad, da cuenta de que las renuncias se dan, sobre todo, por baja remuneración y por falta de oportunidades de crecimiento profesional.

En tercer lugar aparece también una falta de balance entre el trabajo y la vida personal, lo que indica que “el talento tiene como expectativa, junto con una remuneración justa, que existan oportunidades de desarrollo y que las condiciones laborales sean tolerables”, describe el estudio.

Además el informe resalta que es más probable que las mujeres renuncien por la falta de oportunidades de crecimiento (39% versus 32% en hombres) y también si se encuentran en un ambiente laboral negativo (26% en mujeres frente a un 20% en varones).

¿Qué buscan los que pueden elegir en dónde trabajar?

La CEO de Randstad, Andrea Ávila, señala en diálogo con Café y Negocios que las organizaciones están atravesando una transformación profunda impulsada por el cambio en las expectativas del talento.

“Hoy las personas quieren más opciones sobre dónde, cuándo y cómo trabajar; buscan equilibrio entre vida personal y profesional, flexibilidad, autonomía, buen ambiente laboral y trabajos con propósito”, puntualiza.

En este contexto, la experta analiza que es necesario que las organizaciones revisen sus propuestas de valor, sus estilos de liderazgo y sus culturas organizacionales para alinearlas a esas demandas. “Ya no alcanza únicamente con ofrecer un salario competitivo. Hoy vemos que factores como el bienestar, el sentido de pertenencia, la formación continua, la posibilidad de desarrollo y los liderazgos humanos y empáticos cobran cada vez más relevancia”.

Además, Ávila resalta que las empresas se mueven hacia estructuras más horizontales, con menos niveles jerárquicos y mayor autonomía para los equipos.

Pero, ¿qué esperan de un trabajo los que pueden elegir en dónde desempeñarse? Según el estudio Employer brand research 2026 de Randstad, en Uruguay las prioridades más importantes para el talento son el desarrollo profesional y un ambiente de trabajo agradable.

Estas dos cualidades son seguidas de cerca por el salario y beneficios, que se vuelve cada vez más importante conforme pasa el tiempo.

Finalmente, la relevancia que le dan los trabajadores al balance entre el trabajo y la vida personal varía levemente según el grupo demográfico. Las mujeres lo priorizan por encima que los hombres (55% vs. 46%) y su importancia también crece con la educación: 35% en personas con educación secundaria o inferior, 51% en el caso de educación terciaria y 56% en el caso de educación universitaria o superior.