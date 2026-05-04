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Peñarol vs Defensor Sporting por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Mirá todos los detalles para el partido que jugarán Peñarol y Defensor Sporting en el cierre de la penúltima fecha del Torneo Apertura

4 de mayo de 2026 5:00 hs
Abel Hernández&nbsp;

Abel Hernández 

Foto: Felipe Mereola/Focouy

Con el Torneo Apertura ya liquidado y Racing campeón, Peñarol y Defensor Sporting se enfrentan en partido que cerrará la penúltima fecha del certamen.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El partido se jugará este lunes 4 de mayo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El encuentro comenzará a la hora 19.30.

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¿Dónde juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting

El juez central será Mathías de Armas, asistido por Mathías Muniz y Matías Rodríguez con Leandro Lasso de cuarto. En el VAR estarán Diego Dunajec y Alberto Píriz.

¿Por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting?

El partido será transmitido por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y VTV por AntelTV.

Precio de las entradas para Peñarol vs Defensor Sporting

Tribuna Cataldi:

* Entradas generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 459

* Generales $ 510

* Socios gratis

Tribuna Damiani

* Entradas generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 666

* Generales $ 740

* Socios gratis

Tribuna Henderson

* Entradas para socios poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 945

* Socios: $ 1.050

* Generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 1.296

* Generales $ 1.140

Hinchas de Defensor Sporting: $ 600, en la Tribuna Guelfi, por el portón A.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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Peñarol jugará con un equipo alternativo porque el jueves se medirá con Platense en Vicente López por Copa Libertadores.

Eric Remedi está suspendido por acumulación de amarillas.

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