Peñarol vs Defensor Sporting por el Torneo Apertura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Con el Torneo Apertura ya liquidado y Racing campeón, Peñarol y Defensor Sporting se enfrentan en partido que cerrará la penúltima fecha del certamen.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Defensor Sporting?
El partido se jugará este lunes 4 de mayo.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Defensor Sporting?
El encuentro comenzará a la hora 19.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Defensor Sporting?
El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.
Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting
El juez central será Mathías de Armas, asistido por Mathías Muniz y Matías Rodríguez con Leandro Lasso de cuarto. En el VAR estarán Diego Dunajec y Alberto Píriz.
¿Por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting?
El partido será transmitido por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y VTV por AntelTV.
Precio de las entradas para Peñarol vs Defensor Sporting
Tribuna Cataldi:
* Entradas generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 459
* Generales $ 510
* Socios gratis
Tribuna Damiani
* Entradas generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 666
* Generales $ 740
* Socios gratis
Tribuna Henderson
* Entradas para socios poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol $ 945
* Socios: $ 1.050
* Generales para poseedores de la mencionada tarjeta $ 1.296
* Generales $ 1.140
Hinchas de Defensor Sporting: $ 600, en la Tribuna Guelfi, por el portón A.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura
Peñarol jugará con un equipo alternativo porque el jueves se medirá con Platense en Vicente López por Copa Libertadores.
Eric Remedi está suspendido por acumulación de amarillas.