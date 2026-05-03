La foto de Luis Suárez con un piloto top de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se corre hoy

Luis Suárez y toda su familia concurrieron al circuito en el que se correrá el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este domingo luego de que en todo abril no hubiera carreras por las suspensiones de Arabia Saudita y Baréin debido a la guerra de Medio Oriente.

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Como informó Referí, la carrera se adelantó en tres horas para esta jornada por parte de la organización.

Suárez viene de perder un clásico increíble este sábado a la noche con Inter Miami ante Orlando City por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Vencían como locales 3-0 con una asistencia suya, pero terminaron perdiendo 4-3.

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El encuentro de Luis Suárez y Charles Leclerc

En el circuito en el que se disputará la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami este domingo, Luis Suárez estuvo junto a su esposa Sofía Balbi, y a sus tres hijos.

Pero además de reconocer la pista, también se encontró con Charles Leclerc, uno de los dos pilotos de la escudería Ferrari, y uno de los top de la categoría reina del automovilismo.

Luis Suárez lo saludó y entre ambos jugaron un rato con un balón y realizaron algunos juegos en boxes.

suarez Luis Suárez fue a visitar a Charles Leclerc de Ferrari en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

La familia del artillero uruguayo aprovechó para tomarse varias fotografías, al igual que su mamá.

Tras la visita al circuito, Suárez volvió con sus compañeros de Inter Miami y disputó y perdió el clásico por la noche de este sábado 4-3 ante Orlando City, tras ir en ganancia 3-0.