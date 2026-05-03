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Un joven de 19 años murió en un accidente múltiple en Bella Unión: hay dos personas más lesionadas

El hecho tuvo lugar sobre las 20:00 horas del sábado en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 626

3 de mayo de 2026 12:53 hs
Un hombre falleció en un accidente múltiple en Bella Unión

Un hombre falleció en un accidente múltiple en Bella Unión

Un hombre de 19 años murió en un accidente de tránsito múltiple en la localidad de Bella Unión (Artigas), según informó Policía Caminera en un comunicado. En total hubo cuatro vehículos involucrados en el siniestro.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho tuvo lugar sobre las 20:00 horas del sábado en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 626.

Por causas aún por determinar, allí se produce un choque múltiple donde se vieron afectadas seis personas que se encontraban en dos motos, un auto y una camioneta.

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En el vehículo de mayor porte circulaban una mujer de 32 años, quien resultó ilesa, y otra mujer de 29 años que sufrió un politraumatismo, siendo trasladada hacia el Hospital de Bella Unión.

En el auto se trasladaban un hombre de 36 y una mujer de 30 años, quienes resultaron ilesos del accidente.

Sobre la primer moto estaba un joven de 21 años, al que se le diagnosticó un politraumatismo leve con posible fractura de rodilla Izquierda. La segunda era conducida por el joven de 19 años fallecido en la escena.

A los conductores de la camioneta y el auto se les practicaron pruebas de espirometría que arrojaron resultado negativo.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía del departamento y la Policía local en búsqueda de esclarecer los detalles del siniestro fatal.

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