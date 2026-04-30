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Un trabajador murió luego de que un camión que pasaba por una obra enganchara una columna y la derribara sobre él

Luego de que se produjera el hecho el conductor continuó con la marcha hasta que fue interceptado por personal policial

30 de abril de 2026 14:35 hs
Un trabajador murió en un accidente

Un trabajador murió en un accidente

Un trabajador murió luego de que un camión enganchara una columna y provocara su caída sobre él, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el accidente se produjo en calles María Orticochea y Yugoeslavia.

Sobre esa zona circulaba un camión de gran porte con matrícula extranjera que, en cierto momento, enganchó unos cables que se encontraban sobre la calle y provocó la caída de una columna sobre la cabeza de un trabajador de la construcción.

De acuerdo con el consignado medio, luego de que se produjera el hecho el conductor continuó con la marcha hasta que fue interceptado por personal policial en Agraciada y Carlos María Ramírez.

Ahora el hombre se encuentra a disposición de la Fiscalía, que investiga los detalles detrás del accidente.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

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