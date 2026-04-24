"Cuento del tío" en Salto: un hombre de 87 años entregó más de $ 800 mil por un presunto accidente que había sufrido su hijo

Un hombre de 87 años fue víctima de una estafa este jueves en Salto, donde delincuentes lograron que entregara US$ 10.000 ($ 397.693) y $ 407.000 mediante el denominado “cuento del tío ”.

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El hecho ocurrió sobre las 18:15 de este jueves, cuando personal policial concurrió a una vivienda tras la denuncia realizada por el hijo de la víctima, de 60 años.

Según el relato, el octogenario recibió una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por abogado y le informó que uno de sus hijos había sufrido un accidente, solicitándole dinero de forma urgente.

La víctima accedió y entregó US$ 10.000 en su domicilio a una mujer que llegó en moto. Posteriormente, tras una segunda comunicación, entregó $407.000 a otra mujer.