"Cuento del tío" en Salto: un hombre de 87 años entregó más de $ 800 mil por un presunto accidente que había sufrido su hijo

Un hombre de 87 años fue víctima de una estafa este jueves en Salto, donde delincuentes lograron que entregara US$ 10.000 ($ 397.693) y $ 407.000 mediante el denominado “cuento del tío ”.
El hecho ocurrió sobre las 18:15 de este jueves, cuando personal policial concurrió a una vivienda tras la denuncia realizada por el hijo de la víctima, de 60 años.
Según el relato, el octogenario recibió una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por abogado y le informó que uno de sus hijos había sufrido un accidente, solicitándole dinero de forma urgente.
La víctima accedió y entregó US$ 10.000 en su domicilio a una mujer que llegó en moto. Posteriormente, tras una segunda comunicación, entregó $407.000 a otra mujer.
La Policía tomó la denuncia, dio intervención a Fiscalía y trabaja en el esclarecimiento del caso.
Cómo prevenirlo y recomendaciones de la policía
- Cuando reciba una llamada telefónica y le digan: "¿Con quién hablo?", siempre responda "¿Con quien quiere hablar?" No brinde datos personales
- No intente adivinar el nombre de quien lo está llamando.
- Si le mencionan que tienen a su hijo u otro familiar secuestrado, trate de no bloquearse psicológicamente, y pida ayuda a una tercera persona que esté más tranquila.
- Corrobore llamando al familiar que se menciona que lo tienen secuestrado u otras personas que sepan el estado de esa persona.
- Que los hijos adviertan a padres de avanzada edad, y en situación de vulnerabilidad, que ante alguna situación de estas características llamen rápidamente a su familiar para saber su estado o a la policía, antes de realizar un giro o entregar dinero.
- Póngase en contacto con el 911 o con la seccional de su barrio.