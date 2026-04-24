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Tras operación de Leo Fernández en España, sociedad de traumatólogos dijo que intervenciones en Uruguay tienen los mismos resultados que "cualquier lugar del exterior"

"Este tipo de cirugías se realizan diariamente en nuestro país" por profesionales "excelentemente formados", afirmó la organización, que también se refirió a la operación de hombro de Nahuel Herrera

24 de abril de 2026 13:30 hs
Leo Fernández en la Clínica Olympia de España junto a Marcelo Solomita y Jorge Chijane

Leo Fernández en la Clínica Olympia de España junto a Marcelo Solomita y Jorge Chijane

Luego de la operación de ligamentos cruzados que tuvo el futbolista de Peñarol Leonardo Fernández en España, la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay (SOTU) se refirió a la capacidad de los profesionales uruguayos para realizar este tipo de intervenciones.

Según informó una fuente del club a Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que comience a recuperarse haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica, Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

Este viernes la SOTU emitió un comunicado en su cuenta de Instagram refiriéndose a "los hechos de público conocimiento que han acontecido en los últimos días acerca de futbolistas profesionales que se han operado en el exterior de cirugías de artroscopía de hombro y rodilla", en clara referencia a las intervenciones de Herrera y Fernández en Madrid.

El deportólogo Leonardo Schiavone dijo que una rotura de ligamentos, como la que sufre Leonardo Fernández, tarda "nueve meses" en recuperarse

Peñarol: Leonardo Fernández volvió a hablar tras su operación de rodilla en España, y aseguró que la recuperación va "mejor de lo esperado"

Al respecto, la organización comunicó que "este tipo de cirugías se realizan diariamente en nuestro país a cargo de profesionales uruguayos traumatólogos, excelentemente formados".

Y además, remarcó que estos profesionales "obtienen resultados comparables a la literatura internacional y a cualquier lugar del exterior".

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Este jueves el deportólogo Leonardo Schiavone, médico especializado en lesiones de rodilla, dijo en una entrevista con el programa de streaming Quedó Picando que "es válido" que Fernández se opere la rodilla en España, pero remarcó que en Uruguay "tenemos traumatólogos de primer nivel", por lo que "no había ningún problema de operarlo acá".

Schiavone explicó que "la rehabilitación de ligamento cruzado anterior son nueve meses", por lo que entiende que Fernández se perderá el resto de la temporada 2026.

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