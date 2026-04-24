Una serpiente apareció en una escuela de Montevideo: el video del rescate de la "musurana marrón"

Este viernes una serpiente de la familia Paraphimophis Rusticus, conocida como "musurana marrón ", apareció en una escuela de Santa Catalina , en Montevideo.

Según el video que compartió Alternatus Uruguay en sus redes sociales, el operativo surgió luego de que fueran contactados por la Brigada de Seguridad Rural de Montevideo .

El zoólogo Claudio Borteiro , experto en Herpetología, detalló que el ofidio apareció en la Escuela N°375 de Santa Catalina , en el oeste de la capital.

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"Es una musurana marrón, que es re mansa e inofensiva ", apuntó el especialista, quien adelantó que "el siguiente paso es dar aviso al Ministerio de Ambiente para que quede registro y que habiliten la liberación en un lugar seguro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlternatusUy/status/2047717478206259217&partner=&hide_thread=false Esta mañana recibimos un pedido de ayuda por parte de la Brigada de Seguridad Rural de Montevideo por la presencia de una musurana marrón (Paraphimophis rusticus) en una escuela de Santa Catalina. pic.twitter.com/Jwpc5F6Wat — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) April 24, 2026

A fines de marzo Alternatus Uruguay compartió en las últimas horas el rescate de una nueva serpiente crucera (Bothrops alternatus). Esta vez el animal no fue encontrado en Maldonado, sino en Montevideo, sobre la zona del Parque Rodó.

Mediante sus redes sociales, la organización animalista divulgó el video del detalle del rescate que fue realizado por un veterinario "especialista en el manejo de fauna silvestre".

"Gracias al veterinario Federico Golin, que se la jugó y acudió a retirar de la rambla de Montevideo a una crucera (Bothrops alternatus), tras las canteras del Parque Rodó", destacaron en Instagram.

La aparición de la serpiente fue reportada por una familia de la zona, según explicaron desde Alternatus.

En cuanto al avistamiento del animal en Montevideo, la organización explicó que este se debió a las "recientes y abundantes precipitaciones" que "han provocado el desplazamiento de la fauna, especialmente de aquellas especies que residen en cuerpos de agua y sus riberas".

Esta es la tercera crucera vista en Montevideo en los últimos meses, las otras dos fueron encontradas en las playas de Carrasco y de Punta Yeguas.

La crucera es una especie de serpiente venenosa cuyo hábitat natural incluye zonas costeras y rurales del Uruguay.