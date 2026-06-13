Un hombre de 57 años fue asesinado de varios disparos: la víctima tenía varios antecedentes penales

Un hombre de 57 años fue asesinado de varios disparos en el barrio de Punta de Rieles, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.
De acuerdo al parte oficial, el incidente tuvo lugar próximo a las 19:30 horas del viernes, en las calles Congreve y Chon.
En declaraciones oficiales, vecinos del barrio señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego previo a encontrar a la víctima herida.
Inicialmente, la trasladaron hasta una camioneta particular con la intención de prestarle asistencia médica inicial; sin embargo, una vez lo cargaron en el vehículo, constataron que se encontraba sin signos vitales.
Por esta razón decidieron dejarlo sobre el vehículo y posteriormente dar aviso a la Policía. De esta forma y a su llegada al lugar, personal policial lo identificó.
De acuerdo a lo informado por la Jefatura del departamento, la víctima tenía 57 años y era poseedora de varios antecedentes penales.
En la escena del crimen trabajaron efectivos de Policía Científica y personal médico, quienes realizaron los relevamientos correspondientes.
El caso está ahora en manos del Departamento de Homicidios, que junto a la Fiscalía investigan los detalles detrás del caso.