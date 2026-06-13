Un hombre de 57 años fue asesinado de varios disparos: la víctima tenía varios antecedentes penales

Un hombre de 57 años fue asesinado de varios disparos en el barrio de Punta de Rieles , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

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De acuerdo al parte oficial, el incidente tuvo lugar próximo a las 19:30 horas del viernes, en las calles Congreve y Chon .

En declaraciones oficiales, vecinos del barrio señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego previo a encontrar a la víctima herida .

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Inicialmente, la trasladaron hasta una camioneta particular con la intención de prestarle asistencia médica inicial; sin embargo, una vez lo cargaron en el vehículo, constataron que se encontraba sin signos vitales .

Por esta razón decidieron dejarlo sobre el vehículo y posteriormente dar aviso a la Policía. De esta forma y a su llegada al lugar, personal policial lo identificó.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura del departamento, la víctima tenía 57 años y era poseedora de varios antecedentes penales.

En la escena del crimen trabajaron efectivos de Policía Científica y personal médico, quienes realizaron los relevamientos correspondientes.

El caso está ahora en manos del Departamento de Homicidios, que junto a la Fiscalía investigan los detalles detrás del caso.