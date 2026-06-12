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Un hombre de 24 años fue condenado a prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en Paysandú

La Justicia dispuso la imputación y condena del hombre como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravado, en régimen de reiteración real entre sí

12 de junio de 2026 12:23 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Justicia condenó a un hombre de 24 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado cometidos contra dos menores de edad, informaron desde la Jefatura de Policía de Paysandú.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en febrero de 2025 y fue llevada adelante por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, bajo la órbita de la Fiscalía Departamental de 4° Turno.

Según la información oficial, las actuaciones permitieron reunir elementos probatorios que vincularon al acusado con los hechos denunciados. Tras culminar la investigación y celebrarse la audiencia judicial correspondiente en los últimos días, la Justicia dispuso la imputación y condena del hombre como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravado, en régimen de reiteración real entre sí.

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Como resultado del proceso, fue condenado a cumplir una pena de dos años de penitenciaría efectiva.

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