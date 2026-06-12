Un hombre de 24 años fue condenado a prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en Paysandú

La Justicia condenó a un hombre de 24 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado cometidos contra dos menores de edad, informaron desde la Jefatura de Policía de Paysandú.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en febrero de 2025 y fue llevada adelante por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, bajo la órbita de la Fiscalía Departamental de 4° Turno.

Según la información oficial, las actuaciones permitieron reunir elementos probatorios que vincularon al acusado con los hechos denunciados. Tras culminar la investigación y celebrarse la audiencia judicial correspondiente en los últimos días, la Justicia dispuso la imputación y condena del hombre como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravado, en régimen de reiteración real entre sí.