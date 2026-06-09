Doble homicidio en Manga: dos hombres fueron acribillados a balazos dentro de un auto

Este lunes en la noche tuvo lugar en Montevideo un doble homicidio que dejó como víctimas a dos hombres en la zona de Manga.

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), el incidente ocurrió sobre la intersección de Paso de la Española y Cruz del Sur .

Allí, las víctimas fueron interceptadas por desconocidos y recibieron múltiples disparos de arma de fuego mientras estaban en un auto.

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Ambos hombres fallecieron en el lugar y fueron encontrados dentro del vehículo , según informó el consignado medio.

Durante la inspección de la escena, personal policial constató la presencia de una importante cantidad de casquillos de bala alrededor del auto.

Asimismo, el vehículo presentaba numerosos impactos de proyectiles en su estructura, incluidos varios en el parabrisas.

Los fallecidos ya fueron identificados por familiares. El caso está ahora en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía, que trabajan en identificar a los responsables y si este episodio tiene relación con otros incidentes registrados en la zona.

En las últimas horas, el video de un intenso tiroteo contra una casa en Manga se volvió viral en redes sociales. El incidente ocurrió el pasado 17 de abril sobre las calles Achar y Carlos A. López. Según informó Subrayado (Canal 10), por este caso la Policía identificó hasta 50 disparos contra la vivienda.