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"Intento de homicidio a sangre fría": sindicato de la Republicana exige respaldo de Interior tras ataque a policía

La organización reclamó un "mensaje claro y contundente" de las autoridades luego de que un funcionario fuera baleado y rapiñado en Nuevo Ellauri

8 de junio de 2026 14:24 hs
Policías, policía, ministerio del interior, guardia republicana.
Foto: Leonardo Carreño

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el sindicato sostuvo que la autoridad policial y el cumplimiento de la ley "deben ser respetados sin excepciones" y advirtió sobre la "escalada de violencia" que atraviesa el país.

"Los policías no pueden seguir siendo el blanco de ataques criminales mientras cumplen con su deber", señaló la organización, que además reclamó "el apoyo total de las autoridades" cuando los efectivos deban repeler agresiones o amenazas que pongan en riesgo su vida o la de terceros.

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En el comunicado, el gremio también expresó que no quiere "policías muertos" ni "policías presos por actuar legítimamente en defensa propia o en defensa de la ciudadanía frente a situaciones de extrema violencia".

La organización sindical reafirmó además su compromiso de respaldar a los funcionarios policiales que, en cumplimiento de la ley, deban intervenir para proteger su integridad o la de otras personas.

"La sociedad necesita policías respaldados, protegidos y respetados", afirmó el sindicato. Y agregó: "Cuando atacan a un policía, atacan a toda la institucionalidad democrática y a quienes velan por la seguridad de los uruguayos".

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El ataque al policía

Un policía que se encontraba uniformado fue baleado y rapiñado este lunes al mediodía en el barrio Nuevo Ellauri, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El hecho ocurrió a una cuadra de la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín. La víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se dirigía a su trabajo cuando fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta.

De acuerdo con la información primaria, los atacantes actuaron sin mediar palabra. En ese contexto, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le robaron el arma que llevaba consigo.

El policía recibió tres impactos de bala. Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que vestía, mientras que el tercero le provocó una herida en el hombro izquierdo.

Tras el ataque fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Policial, donde permanece fuera de peligro.

Luego de concretar la rapiña, los delincuentes escaparon en distintas direcciones. Uno de ellos huyó en la moto utilizada durante el ataque y el otro lo hizo corriendo.

La Policía trabaja para identificar y detener a los responsables, además de recuperar el arma robada al funcionario.

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