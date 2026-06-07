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Imputaron a un hombre de 31 años por un homicidio en Barros Blancos: el cuerpo de la víctima había sido encontrado en un incendio

Según el informe oficial, el hombre fue formalizado por la "presunta comisión de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de incendio en calidad de autor"

7 de junio de 2026 14:45 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Un hombre de 31 años fue detenido e imputado por un homicidio ocurrido el pasado 18 de mayo en Barros Blancos, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

Según el informe oficial, el hombre fue formalizado por la "presunta comisión de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de incendio en calidad de autor".

El detenido deberá cumplir una pena de 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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Por este caso también fueron detenidos, a través de "allanamientos y tareas de inteligencia", tres hombres de 18, 40 y 47 años, que ya fueron condenados y se encuentran en prisión.

El homicidio en Barros Blancos

El 18 de mayo, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en Camino Paso Escobar esquina San Ramón, en jurisdicción de la Seccional 25 de Barros Blancos, tras recibir un llamado que alertaba sobre un incendio.

Una vez controladas las llamas, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años, poseedor de antecedentes penales.

Además de presentar quemaduras en todo su cuerpo, la víctima tenía varias heridas por arma de fuego.

Con la reciente detención del hombre de 31 años, los investigadores avanzaron en el esclarecimiento del homicidio.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía departamental.

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