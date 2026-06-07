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Sábado violento en Montevideo: tres personas asesinadas a disparos en los barrios Punta de Rieles y Carrasco Norte

Una de las víctimas tenía 21 años, otra 27 y de la tercera no se aportaron mayores datos hasta el momento

7 de junio de 2026 13:16 hs
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Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Este sábado se registraron tres homicidios en los barrios montevideanos de Punta de Rieles y Carrasco Norte, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo con la información oficial, el primer asesinato ocurrió en la madrugada del sábado sobre la intersección de las calles Acuario y Pasaje B (Punta de Rieles).

Allí la Policía encontró a un joven de 21 años caído en la vía pública con una herida de arma de fuego y abundante sangrado en el cuerpo.

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Los efectivos lograron trasladar a la víctima aún con vida a un centro médico cercano; sin embargo, falleció poco después.

En la escena del crimen, un testigo del hecho comentó que poco antes de que tuviera lugar el incidente, el joven había ido a un almacén del barrio. Ante su demora en el lugar, el amigo del fallecido decidió salir a buscarlo y en ese momento "observó que corría desde una plaza". Al llegar a su encuentro, el joven finalmente se desplomó con varias heridas de arma de fuego en el cuerpo.

El segundo asesinato se registró también en el barrio Punta de Rieles, en las calles Pasaje Madrid e Hidra, durante la noche.

En ese lugar, oficiales policiales encontraron varias vainas de bala y a un hombre de 27 años con heridas de arma y un abundante sangrado.

"De acuerdo con las primeras averiguaciones, testigos del lugar manifestaron que la víctima era perseguida por varios hombres, quienes le efectuaron disparos con armas de fuego", informó la jefatura.

El homicidio en Carrasco Norte

El tercer homicidio ocurrió también en la noche, pero en el barrio de Carrasco Norte, con una víctima aún por identificar.

Según la información oficial, inicialmente el fallecido fue trasladado aún con vida a un centro médico cercano tras ser encontrado por vecinos en la zona de Calle 3 esquina Costa y Lara.

La víctima ingresó al lugar con heridas de arma de fuego en la cara, axila y antebrazo izquierdo y murió a las 22:09 horas.

En el lugar del asesinato trabajó personal de Policía Científica, quien encontró alrededor de 15 vainas de 9 mm.

Tanto este caso como los dos en Punta de Rieles son investigados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía.

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