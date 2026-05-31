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/ HOMICIDIO

Noche violenta en Montevideo: dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en el Marconi e Ituzaingó

Una de las víctimas tenía 20 años, la otra aún no fue identificada

31 de mayo de 2026 14:20 hs
Policía

Policía

Foto: FocoUy
La Policía investiga el caso

La Policía investiga el caso

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Dos personas fueron asesinadas durante la noche del sábado 30 de mayo en Montevideo como consecuencia de disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en los barrios Ituzaingó y Marconi.

El primero de los casos se registró en la intersección de las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez. Efectivos policiales fueron alertados luego de que un joven de 20 años ingresara a un centro de salud con heridas de arma de fuego. La presencia de disparos en la zona fue confirmada a través del sistema Shotspotter.

Según el parte policial, al joven se le diagnosticaron tres heridas de arma de fuego y su estado fue calificado como grave. A las 21:45 se constató su fallecimiento.

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El segundo homicidio ocurrió en la intersección de las calles Curupú y Pasaje 30 metros. Efectivos de Investigaciones entrevistó a un testigo que relató haber escuchado varias detonaciones y, al salir de su domicilio, haber visto a los agresores alejarse del lugar y a la víctima tendida en el suelo.

La víctima, un hombre mayor de edad, fue trasladada por un móvil policial a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron heridas de arma de fuego en el abdomen y en el tórax, calificadas como graves. Posteriormente fue derivado a otro centro de salud, donde falleció a la 01:25 del domingo.

En ambos casos, el personal del Departamento de Homicidios fue notificado y asumió las investigaciones correspondientes.

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