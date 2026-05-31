Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / ÉBOLA

Dos hombres se encuentran en aislamiento en Brasil por sospecha de posibles casos de ébola

Uno de los afectados había realizado un viaje a la República Democrática del Congo y el otro a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública internacional por ébola

31 de mayo de 2026 14:42 hs
Brasil investiga casos de ébola

Brasil investiga casos de ébola

EFE/Antonio Lacerda

Autoridades sanitarias de Brasil anunciaron el domingo que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo en São Paulo y Río de Janeiro, en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda.

En Sao Paulo, un hombre de 37 años que estuvo en RDC "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota la gobernación de Sao Paulo, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio brasileño.

Más noticias

Qué tan preocupante es el brote de ébola que ya ha causado la muerte de más de 100 personas en la República Democrática del Congo

El Ejército Nacional refuerza los controles médicos para el personal desplegado en el Congo tras el brote de ébola

El paciente está internado "en aislamiento" en el Instituto de infectología Emílio Ribas, mientras los expertos realizan las pesquisas, apuntó.

El hombre dio positivo de un caso grave de meningitis, pero "la investigación por ébola permanece en curso hasta la conclusión de los análisis específicos", dijo Rigiane de Paula, de la coordinación de control de enfermedades del estado, citada en la nota.

En Río de Janeiro, la secretaría de salud estatal también anunció que se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar "síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea".

La alcaldía de Río dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y "el caso sigue en investigación".

Las autoridades de São Paulo señalaron que "la evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo".

Ha habido más de 1.000 casos sospechosos de ébola en la RDC desde que se declaró el brote en el país el 15 de mayo, incluidos casi 250 fallecimientos, informó el jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Uganda confirmó dos nuevos casos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa el viernes, lo que eleva el total a nueve, incluida una víctima mortal, desde el 15 de mayo.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

AFP

Las más leídas

Suprema Corte destituyó a jueza que inventó un expediente para averiguar información sobre el patrimonio de su exesposo

El invierno cambió de combustible: así se calefaccionan hoy los uruguayos

Precio de los combustibles: el gobierno definió subas para la nafta y el gasoil, pero mantuvo el valor del supergás

El autismo también vive en el intestino: investigadores uruguayos exploran la conexión entre microbiota y TEA

Temas

Brasil ébola Congo Uganda

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos