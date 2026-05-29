Obras en calle de Montevideo generarán cortes de tránsito y desvíos de ómnibus desde el lunes: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) iniciará el próximo lunes 1° de junio una nueva etapa de las obras de rehabilitación de la avenida Agraciada , en el tramo comprendido entre Hermanos Gil y Lozano , lo que provocará desvíos de ómnibus y modificaciones en la circulación vehicular.

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Según informó la comuna, los trabajos consistirán en tareas de fresado, bacheo y colocación de una nueva carpeta asfáltica. La mayor parte de las obras se realizará durante la noche para reducir el impacto sobre la movilidad.

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá habilitada media calzada de la avenida, con un carril de circulación por sentido , por lo que no se prevén cortes totales de Agraciada.

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La intervención tendrá una duración estimada de cuatro semanas y una inversión de $ 15.150.000 .

Desvíos de ómnibus desde el lunes 1° de junio

A partir de las 20:00 horas del lunes, debido a trabajos en la zona de 19 de Abril y Agraciada y Juan Carlos Blanco y Agraciada, se modificarán los recorridos de las siguientes líneas:

Líneas 522 Sayago y 538 Buceo

Desviarán por:

Agraciada – Buschental – Adolfo Berro – 19 de Abril/Juan Carlos Blanco, retomando luego sus recorridos habituales.

Líneas 522 Pocitos y 538 Plaza España

Desviarán por:

Lucas Obes – Buschental – Agraciada, para luego continuar por sus rutas habituales.

Paradas suspendidas

Paradas de Juan Carlos Blanco y 19 de Abril entre Adolfo Berro y Agraciada (sentido Centro).

Paradas de 19 de Abril y Juan Carlos Blanco entre 19 de Abril y Agraciada (sentido Paso Molino).

Paradas provisorias

Adolfo Berro y 19 de Abril .

Adolfo Berro y Juan Carlos Blanco.

Nuevos desvíos desde el martes 2 de junio

La Intendencia informó además que desde las 20:00 horas del martes 2 de junio habrá nuevas afectaciones al transporte colectivo.

Líneas 17 Cerro y 76 Casabó

Desviarán por:

Agraciada – Enrique Turini – Manuel Correa – Capurro, retomando luego sus recorridos habituales.

Líneas 17 y 76 hacia Punta Carretas

Desviarán por:

Capurro – Uruguayana – Hermanos Gil – Agraciada, para continuar por sus rutas habituales.

Paradas afectadas

Quedarán suspendidas las paradas ubicadas sobre Capurro entre Manuel Correa y Agraciada.

Como parada provisoria se habilitará la ubicada en Hermanos Gil y Agraciada, en sentido hacia Punta Carretas.

Cómo serán las obras

Los trabajos se concentrarán inicialmente en el carril de Agraciada con sentido hacia Paso Molino. Posteriormente avanzarán sobre el carril con sentido hacia el Palacio Legislativo.

Además, habrá intervenciones completas en las bocacalles de Agraciada y Hermanos Gil, Agraciada y Capurro y Agraciada y Valentín Gómez.

Una vez finalizadas las tareas de reparación, la Intendencia colocará asfalto modificado, un material que, según explicó la comuna, ofrece mayor durabilidad y mejores prestaciones que el utilizado habitualmente.