Cuatro personas fueron condenadas por el caso del hombre desmembrado en San Luis

La Justicia condenó en las últimas horas a cuatro personas vinculadas al caso del hombre de 32 años que fue encontrado desmembrado en San Luis en la jornada del martes, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El hallazgo de la víctima ocurrió mediante un operativo de rastrillaje en la zona norte de la localidad, en las inmediaciones de la calle El Salvador .

El cuerpo fue localizado por perros de la Policía y, según información oficial, presentaba impactos de bala en las piernas y había sido desmembrado .

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La búsqueda había comenzado luego de que la madre de la víctima denunciara la desaparición de su hijo . A partir de eso, la Jefatura de Policía de Canelones desplegó un operativo que incluyó rastrillajes a pie, apoyo de equipos caninos, colaboración de vecinos y un relevamiento aéreo con un helicóptero de la Policía Aérea sobre predios rurales y zonas cercanas.

Tras el hallazgo, y mediante un trabajo "minucioso y coordinado", la Policía logró en primera instancia la detención de una mujer de 23 años.

Luego, en la jornada del miércoles, detuvieron a tres hombres de 28, 31 y 40 años mediante varios allanamientos en la localidad. Todos ellos poseedores de antecedentes penales.

En este marco y con la presentación de las evidencias del caso, los delincuentes fueron derivados este jueves al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 4.º turno, donde fueron condenados.

De acuerdo con la Policía de Canelones, el hombre de 31 años deberá cumplir una pena de ocho años de prisión como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes ilícitas.

Por su parte, el joven de 28 años fue condenado a también ocho años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma.

La mujer de 23 años recibió en su lugar una pena de dos años de penitenciaría al ser hallada como autora de un delito de encubrimiento en reiteración real con otra falta por omisión de asistencia, otra por suministro de estupefacientes y la comisión de varios delitos de usurpación.

Finalmente, el hombre de 40 años fue condenado a una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría por un delito previsto en el artículo 34 del decreto 14.294 en la modalidad de suministro.