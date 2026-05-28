Diputado colorado propuso usar cuarteles para alojar personas en situación de calle y que realicen "tareas de apoyo"

El diputado colorado Adrián Juri , integrante del sector Vamos Uruguay , presentó una propuesta para utilizar instalaciones del Ministerio de Defensa como espacios de alojamiento para personas en situación de calle. La iniciativa incluye un sistema de “contraprestaciones” mediante el cual quienes sean alojados realicen “tareas de apoyo” dentro de los cuarteles .

Según informó este jueves el semanario Búsqueda, el planteo fue enviado el pasado 25 de mayo a los ministerios de Defensa, Interior, Desarrollo Social y Salud Pública, además de la Intendencia de Montevideo, a través de una exposición escrita.

En el documento, el legislador advirtió sobre “una problemática que se ha agravado en forma sostenida en los últimos años” , y que se volvió más visible “en los últimos meses: el aumento de personas en situación de calle y las consecuencias sociales, humanas y de convivencia que ello implica”.

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Juri recordó además que el Estado ya utilizó instalaciones militares en 2020, 2022 y 2023 para alojar personas durante emergencias climáticas, “particularmente durante olas de frío”. Según sostuvo, esas experiencias reflejaron la “vocación de servicio a la población civil” de las Fuerzas Armadas, aunque acotadas a una “respuesta coyuntural”.

“Yo quiero que Defensa pase de ser utilizado de forma coyuntural a ser parte de la operativa estructural” vinculada a la situación de calle, afirmó el diputado en declaraciones al semanario.

“No es solamente alojamiento, higiene y comida”

La propuesta incorpora una “contraprestación” para quienes sean alojados en dependencias militares.

“No es solamente alojamiento, higiene y comida. Yo propongo que esta gente ayude a hacer alguna actividad en los cuarteles, a trabajar en las caballerizas, con los veterinarios, con distintas tareas de mantenimiento. Que se les proporcione ropa de trabajo, la dignidad de tener algo para hacer. Eso es algo digno y lo necesitan. Necesitan disciplina y orden, un horario para almorzar, para bañarse. Todo eso va a ayudar a insertarse de nuevo en la sociedad”, sostuvo Juri.

La exposición escrita señala que “la propuesta consiste en la utilización de instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional como espacios de alojamiento transitorio, en el marco de la normativa vigente, incluyendo la aplicación de la Ley de Faltas cuando corresponda, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento, higiene, alimentación y seguridad”.

Además, agrega que esos espacios permitirían brindar “un entorno digno, con acceso a servicios básicos que hoy no están garantizados en la vía pública”, aunque también propone “incorporar un componente esencial: la participación activa de las personas alojadas en tareas dentro de los establecimientos como contraprestaciones”.

Salud mental y consumo problemático

Juri también hizo referencia a personas con problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias. Según explicó, la iniciativa incluye “unos ‘renglones’ para ‘las situaciones de consumo problemático de sustancias y salud mental’”.

En esos casos, propone “la derivación obligatoria a los dispositivos correspondientes”, mediante la coordinación del Ministerio de Salud Pública, el Hospital Militar y otros prestadores que puedan integrarse al sistema.

De acuerdo al planteo, el Ministerio del Interior tendría el rol de asegurar “el cumplimiento del marco normativo vigente” y contribuir a recuperar “el orden en el espacio público”, mientras que el Mides mantendría “su rol rector en la evaluación, seguimiento y generación de alternativas de egreso”.

Las respuestas a las críticas

Según publicó Búsqueda, el diputado también respondió a posibles cuestionamientos vinculados a derechos humanos y a eventuales críticas sobre una “militarización” de la problemática.

“Dicen ‘ah, querés mandar gente a los cuarteles’ y te tiran con los derechos humanos. Yo quiero saber: ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos defendiendo a la gente en la calle y al vecino que no puede salir de su casa porque hay una persona durmiendo en la puerta? Obviamente, hay gente irrecuperable, por algo dedico unos renglones al Hospital Militar. Pero podemos hacer algo con algunos. No puede ser que no se pueda hacer nada por las 3.000 personas que duermen en la calle”, afirmó.

Además, agregó: “También te van a decir que los estás militarizando, que sos fanático de Bukele y todo eso, ¿y cuál sería la solución? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que Blanca Rodríguez siga diciendo que no ve gente en la calle?”, planteó el legislador en alusión a las recientes declaraciones de la senadora.