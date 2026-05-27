Descenso de las ventas en comercio y servicios: cuáles fueron los rubros más afectados en el primer trimestre

Un informe elaborado por la Cámara de Comercio mostró que la mayoría de los rubros del sector experimentaron una baja de las ventas reales en el primer trimestre del año . A su vez, a nivel general la actividad descendió por primera vez desde la última parte de 2023.

La gremial informó este martes que la actividad del sector comercio y servicios retrocedió 1,1% en sus ventas reales entre enero y marzo de este año. Con ese registro se interrumpió una fase de crecimiento interanual que venía desde el primer trimestre de 2024.

El documento señaló que 11 de los 15 rubros relevados tuvieron una baja de las ventas . Las principales disminuciones en el sector comercial se observaron en e lectrodomésticos con 8,4%, minimercados con 5% y muebles y accesorios del hogar con 4,8%.

En el caso de los servicios las más relevantes fueron en publicidad con 10,5%, restaurantes y confiterías con 7,8% y hoteles con 4,3%.

En contraste, el aumento de las ventas reales se verificaron en informática con 6,3%; vehículos, repuestos y combustibles con 5,1; artículos de construcción, ferreterías y pinturerías con 2,9% e indumentaria con 0,8%.

La cámara explicó que en el análisis por segmentos, el sector de servicios mostró una baja más pronunciada (6,8%) que el comercio (0,4%) y agregó que en los dos casos las caídas fueron más marcadas en el interior que en Montevideo. Tomando los dos sectores, la región del litoral tuvo el mayor retroceso con 5,7%, seguida por el noreste con 4,3%, mientras que Montevideo, si bien no escapó a la tendencia negativa, mostró la baja más moderada en el primer trimestre del año con 0,8%.

0028369195.webp Según Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, las empresas de moda suelen no poner precios a la ropa que exhiben en las vitrinas para hacer que las personas no piensen en el precio y se prueben grandes cantidades de ropa en los probadores. Getty Images

En el relevamiento sobre el tamaño de las empresas se observó una baja de las ventas en todos los segmentos, para interrumpir una tendencia que diferenciaba el desempeño de las grandes y medianas respecto a las pequeñas y micro. Igualmente, el retroceso fue dispar: mientras las micro tuvieron la caída más marcada con 10,4%, las grandes también retrocedieron aunque a un nivel más moderado con 0,2%.

En la misma línea, las expectativas de rentabilidad también se deterioraron de manera importante, con una disminución del índice de 67 a 546 puntos.

El informe concluyó que el sector de comercio y servicios inició el año en fase de caída y consolidando una trayectoria de desaceleración que se venía observando de forma sostenida durante los últimos trimestres. Expuso que para el resto del año, las expectativas empresariales se mantienen cautelosas, aunque con claras señales de deterioro. Ese escenario, expresó la gremial, se enmarca en un contexto macroeconómico que presenta desafíos relevantes, con una demanda interna que no logra consolidar un dinamismo sostenido y un mercado de trabajo que parece haber terminado su fase de crecimiento en períodos previos.

“Esto, sumado a la incertidumbre derivada del escenario geopolítico internacional, parece representar un importante desafío en las decisiones de inversión y consumo de los agentes económicos”, concluyó.

El comercio y las compras web

El documento dedicó un capítulo al régimen de encomiendas internacionales. El relevamiento que incluyó a 320 empresas mostró que si bien predominaron las respuestas de impacto reducido en la actividad (con un 24% que declararon verse poco afectadas y un 23% sin ninguna afectación), hay un 26% que mencionó tener un efecto significativo. Además, un 23% declaró que el régimen de compras web en el exterior no le genera ningún tipo de perjuicio.

Ante la consulta sobre las expectativas vinculadas al cambio en la franquicia que rige desde el 1º de mayo, el 48% de las empresas no prevé grandes cambios en su actividad. A su vez hubo un 29% que todavía no tiene una opinión formada, lo que muestra un grado considerable de incertidumbre respecto a los efectos de la nueva reglamentación, indicó la cámara.