"Entrega de soberanía a multinacionales": el choque entre el sindicato portuario y jerarcas de ANP

El sindicato portuario realizó duras críticas contra dos jerarcas del Área de Dragado de la Administración Nacional de Puertos (ANP) . Los funcionarios fueron acusados de entregar soberanía a multinacionales , pero el hecho además evidenció un quiebre en la relación entre dirigentes de la misma fuerza política .

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) está enfrentado con la cúpula de la ANP por el funcionamiento del dragado nacional en el puerto de Montevideo . Las tareas de removido de barros y sedimentos en los muelles públicos sufren constantes retrasos, ya sea por la rotura de embarcaciones o decisiones sindicales.

Hace semanas, el Área de Dragado entregó una evaluación al directorio del organismo donde mencionó que se había acumulado una cantidad de sedimento mayor a la capacidad de extracción en el corto plazo. En otras palabras reconoció que la profundidad en los muelles era menor a la que debía tener. Ese informe fue liderado por el gerente del área, Manuel Ferrer .

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La ANP tiene tres embarcaciones para realizar el dragado, pero solamente una se encuentra en condiciones de operar . Los problemas no son nuevos, se arrastran desde fines del año pasado y la situación llegó a un punto que crispó los ánimos en la conducción de la ANP.

Una de ellas fue cerrar un acuerdo con el consorcio chino CHEC Dredging Company Limited para que se encargue de tareas de la limpieza en los muelles 1, 2 y C. Esa empresa fue la ganadora de una licitación que se efectuó en 2018 y que derivó en la firma de un contrato al año siguiente.

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Esa definición provocó el rechazo del sindicato portuario que días después de conocida la noticia colocó pancartas en los barcos de la ANP con consignas como “dragado público y país soberano”.

Pero las críticas escalaron como consecuencia de una resolución oficial de contratar a la empresa Servicios Marítimos para trabajos puntuales (rastrillaje) efectuados por el barco “Carlon” en una zona de fondeo destinada al amarre de barcazas paraguayas que llegan hasta el puerto de Montevideo en tránsito.

La respuesta no se hizo esperar y fue dirigida a Ferrer y al subgerente del Área de Dragado, Fabián Peña. El Supra difundió un video donde reclama más inversión e ingreso de personal y señala la mala gestión de Ferrer y Peña. En el mismo momento que aparecen los nombres escritos de los dos jerarcas se escucha: “dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes”, fragmento de Adagio a mi país, cantado por Alfredo Zitarrosa.

“Paran nuestra herramienta de trabajo para darle paso a los chinos y el Carlon, entregando nuestra soberanía y regalándole mano de obras a las multinacionales”, prosigue.

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El mensaje no pasó desapercibido y generó sorpresa en propios y extraños. Ferrer es ingeniero naval y fue designado gerente del área en octubre del año pasado. Además es dirigente del Partido Comunista (PCU) y exsecretario de organización del Frente Amplio. En el otro bando, la conducción del Supra es socialista, liderada por Alejandro Díaz, activo militante del PS. Es por eso que el cortocircuito llamó la atención en el edificio de la ANP, ya que enfrenta a dirigentes ubicados políticamente bajo la bandera del Frente Amplio.

En sectores de decisión del organismo asumen que la postura del sindicato es la antesala de la negociación salarial para el Área de Dragado que debe comenzar dentro de un par de meses. Pero entienden que si se va a presentar con esa posición -como la que mostró en el video- será difícil encontrar puntos de contacto.

A su vez, el sindicato divulgó el viernes pasado un boletín informativo con un capítulo sobre el dragado. Sin hacer mención en este caso a Ferrer y Peña señaló que “el dragado nacional se encuentra en una situación crítica producto de años de falta de inversión, escasez de insumos, debilitamiento de la plantilla y ausencia de una planificación sostenida”. Y a continuación defendió su punto de vista. “La defensa del dragado como política de Estado es fundamental para garantizar autonomía, eficiencia, seguridad y capacidad pública de respuesta”.