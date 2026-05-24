Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 24 de mayo

4El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó el pronóstico para este domingo 24 de mayo , una jornada que se presentará con cielos nubosos, nieblas y neblinas en gran parte del territorio, especialmente durante las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas serán bajas en varias regiones del interior, con heladas agrometeorológicas previstas para el oeste del país.

Para la capital y su área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto , baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas . Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 20 km/h.

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Las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 17 °C.

Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso con períodos de cubierto, sin precipitaciones significativas previstas. El viento rotará al noreste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos del sector este soplarán entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C y los 19 °C, registrando la mínima más baja de la región costera.

La situación cambiará durante la tarde y noche, cuando el organismo prevé probables precipitaciones, cielo nuboso con períodos de cubierto, y persistencia de neblinas y bancos de niebla. El viento del sector este se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Oeste

El oeste tendrá la mañana más fría de todo el país. Inumet pronostica cielo nuboso con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y la presencia de heladas agrometeorológicas, por lo que los productores rurales de la región deberán tomar precauciones. Los vientos del noreste soplarán entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas irán de los 3 °C a los 18 °C.

Para la tarde y noche se espera una mejora relativa, con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y neblinas. El viento girará al noreste y este, manteniéndose entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte se espera la jornada más activa en términos meteorológicos. Durante la mañana habrá cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas. Los vientos del noreste y este soplarán entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas irán de los 7 °C a los 19 °C, con la amplitud térmica más marcada del día.

Para la tarde y noche las condiciones mejorarán gradualmente, con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de neblinas. El viento se mantendrá del noreste y este entre 10 y 30 km/h.