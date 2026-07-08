El sorpresivo dato de Peñarol que brindó Ignacio Ruglio en la conferencia de prensa por la renovación histórica de Matías Arezo

Peñarol llevó a cabo este miércoles, pasada la hora 13, una conferencia de prensa en Los Aromos para presentar la renovación de la ficha y del contrato de Matías Arezo, la segunda más cara en la historia del club.

Arezo entrenó en la mañana y lo hará por la tarde en este doble turno que tienen los carboneros previo al partido ante Racing del próximo domingo a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la fecha 5 del Torneo Intermedio, y luego habló de la importancia que tiene el hecho de quedarse por tres años más en el club.

Como informó Referí, el goleador aurinegro no podrá estar en ese encuentro más que trascendente ante el campeón del Torneo Apertura que es un rival directo en la Tabla Anual, debido a que deberá cumplir su segundo y último partido de suspensión por la expulsión sufrida en la hora ante Central Español tras pechar al cuarto árbitro.

Ignacio Ruglio fue quien tomó la palabra en la conferencia de prensa de Matías Arezo.

La alegría de Matías Arezo por "la confianza" que le da el club con este pase, por qué priorizó Peñarol sobre una posible transferencia a Europa y "siempre" lo buscó tras salir de otros equipos

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Más allá de hablar del orgullo que representa para Peñarol el hecho de poder haber llegado a este acuerdo y de ponderar lo hecho por el dirigente Marcelo Solomita, quien también estuvo presente en Los Aromos, también sorprendió cuando le hicieron una pregunta.

En medio de la respuesta, que tenía que ver con Arezo, indicó: "Hace unos días me dijeron mis compañeros que en estos cinco años de nuestra gestión, se sumaron 14.000 socios nuevos".

Y prosiguió: "Ellos nos brindan US$ 11 millones por año, que son los que también ayudan para poder llegar a este tipo de fichajes importantes para la institución, como el de Matías".