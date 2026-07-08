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El sorpresivo dato de Peñarol que brindó Ignacio Ruglio en la conferencia de prensa por la renovación histórica de Matías Arezo

El presidente carbonero concurrió este miércoles a Los Aromos y habló de un tema particular

8 de julio de 2026 14:46 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Inés Guimaraens

Peñarol llevó a cabo este miércoles, pasada la hora 13, una conferencia de prensa en Los Aromos para presentar la renovación de la ficha y del contrato de Matías Arezo, la segunda más cara en la historia del club.

La sorpresiva frase de Ignacio Ruglio en la conferencia de Matías Arezo

Ignacio Ruglio fue quien tomó la palabra en la conferencia de prensa de Matías Arezo.

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Más allá de hablar del orgullo que representa para Peñarol el hecho de poder haber llegado a este acuerdo y de ponderar lo hecho por el dirigente Marcelo Solomita, quien también estuvo presente en Los Aromos, también sorprendió cuando le hicieron una pregunta.

En medio de la respuesta, que tenía que ver con Arezo, indicó: "Hace unos días me dijeron mis compañeros que en estos cinco años de nuestra gestión, se sumaron 14.000 socios nuevos".

Y prosiguió: "Ellos nos brindan US$ 11 millones por año, que son los que también ayudan para poder llegar a este tipo de fichajes importantes para la institución, como el de Matías".

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