La complicada situación de Matías Arezo y Eric Remedi tras sus suspensiones por las rojas recibidas con Peñarol ante Central Español

La situación de los futbolistas de Peñarol , Matías Arezo, y Eric Remedi, se ve complicada luego de la resolución que dio a conocer este martes la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Como informó Referí, ambos fueron expulsados sobre el final del partido del lunes de la semana pasada cuando los carboneros perdieron en el décimo minuto de adición 1-0 con Central Español por la tercera fecha del Torneo Intermedio, con un golazo de Lucas Pino.

Todo comenzó cuando desde el VAR llamaron al árbitro Hernán Heras, quien le había mostrado tarjeta amarilla a Lucas Ferreira por una patada en la cabeza a un rival en el último minuto.

Allí, Heras vio en la pantalla del VAR que se había equivocado y expulsó correctamente al zaguero mirasol.

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Según la citada comisión, Ferreira fue expulsado por "puntapié intencional" y le tipificó solamente un partido de suspensión, que ya cumplió el pasado domingo en la victoria de Peñarol 1-0 sobre Cerro por la cuarta fecha del mismo certamen.

Arezo y Remedi se hicieron expulsar tontamente

A raíz de que el partido estaba 0-0 y de que Peñarol dejaba por el camino 2 puntos importantes con ese empate ante Central Español, cuando Matías Arezo, quien había sido sustituido y se encontraba en el banco de suplentes, vio que Hernán Heras expulsó a Lucas Ferreira, fue y pechó al cuarto árbitro.

Este llamó a su compañero para que le mostrara roja y Heras no dudó.

Lo mismo sucedió con Eric Remedi, quien le protestó airadamente al ver las dos expulsiones y el árbitro primero le mostró la amarilla y enseguida, una segunda, por lo que también debió dejar la cancha. Peñarol siguió los minutos de adición que quedaban con nueve jugadores y le salió carísimo, ya que ni siquiera empató, sino que perdió en la hora.

Esto llevó a que el técnico Diego Aguirre quedara muy molesto con los futbolistas. "Fue un final lamentable e injustificable que nos costó el partido", dijo en la conferencia de prensa posterior a la derrota.

Debido a estas injustificadas reacciones y expulsiones, la Comisión Disciplinaria de la AUF falló que lo de Arezo fue "agresión simple contra árbitros e injurias", en tanto que lo de Remedi, fue por "agresión simple contra árbitros e injurias, desobediencias, protestas y reincidencia".

Por más que Remedi pidió hablar con los árbitros en su vestuario tras la derrota y Heras se lo permitió, la pena que pesará sobre él no será menor, debido a su arrepentimiento.

La comisión les instruyó la sanción, por lo que su suspensión será de al menos, dos encuentros, del que ya cumplieron uno ante Cerro el pasado domingo.