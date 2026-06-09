Sorpresa: medios de Inglaterra manejan la posibilidad del regreso de Darwin Núñez a Liverpool tras ofrecimiento de Al-Hilal de Arabia Saudita

Liverpool de Inglaterra está sopesando una chance increíble para volver a contratar a Darwin Núñez , su fichaje récord en su momento, como ficha libre a partir de que termine el Mundial 2026, tras el ofrecimiento de Al-Hilal, club al cual pertenece su ficha y que no lo tuvo en cuenta desde febrero para la actividad local árabe.

El diario Liverpool Echo y el portal inglés TEAMtalk, informaron en las últimas horas que hasta ocho equipos han ofrecido los servicios del delantero uruguayo, y que este se perfila como uno de los agentes libres más interesantes del mercado de pases que se viene tras la Copa del Mundo.

El jugador de 26 años estará disponible tras acordar la rescisión mutua de su contrato con Al-Hilal de Arabia Saudita, como informó Referí el 6 de mayo, apenas un año después de que se firmara un acuerdo inicial de 53 millones de euros (US$ 62 millones), lo que le abre las puertas a un regreso al fútbol europeo.

Darwin Núñez marcó nueve goles en 24 partidos con el equipo saudí, pero fue sorprendentemente apartado del plantel de la Saudi Pro League y de todas las competencias árabes locales en febrero tras el fichaje de Karim Benzema, y el uruguayo fue víctima de las restricciones a jugadores extranjeros del país.

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Ahora, fuentes confirmaron que los representantes del delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya comenzaron a hablar con clubes e intermediarios de todo el continente para evaluar las opciones más atractivas para la siguiente etapa de su carrera, con Liverpool muy presente en la puja, aunque no es el único interesado.

De hecho, informes desde España afirman que Núñez ya ha dado luz verde a un posible regreso a Anfield, y Liverpool se encuentra entre los clubes que han sido informados de su disponibilidad.

Los reds están al tanto de la situación mientras el entorno del jugador explora todas las posibilidades, aunque fuentes indican que el club aún no ha decidido si un regreso sensacional a Anfield es algo que buscaría activamente.

Los otros clubes de la Premier League que también lo pretenden son Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United y Aston Villa de cara a la nueva temporada.