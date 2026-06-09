Mundial 2026: Neymar muestra una buena evolución en su recuperación e ilusiona a Brasil

La estrella brasileña Neymar Júnior , una de las figuras más emblemáticas del fútbol, ha mostrado una "buena evolución" en su proceso de recuperación de la lesión que lo mantiene alejado de las canchas, aunque la fecha exacta para su retorno a los entrenamientos con la selección de Brasil permanece indefinida.

El delantero, crucial para las aspiraciones de la 'Canarinha' de cara al Mundial 2026 , continúa trabajando en su rehabilitación.

La ausencia de un calendario claro para su regreso genera incertidumbre, aunque la noticia de su progreso es un alivio para el combinado nacional.

La situación de Neymar es un tema recurrente en el fútbol brasileño , dada su influencia en el esquema táctico y en el ánimo del equipo. Su trayectoria, marcada por lesiones significativas en momentos clave, subraya la importancia de una recuperación completa y cautelosa.

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Brazil's forward Neymar (C) gestures from the bench ahead of the international friendly football match between Brazil and Panama at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 31, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Neymar, no convocado, entre los suplentes de Brasil en la goleada 6-2 ante Panamá Foto: AFP

El cuerpo médico sigue de cerca cada etapa para asegurar que el regreso del astro sea en las mejores condiciones físicas, evitando recaídas que puedan comprometer su participación en futuros compromisos.

La Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, representa uno de los grandes objetivos para Neymar y Brasil. La experiencia del jugador en grandes citas, sumada a su capacidad goleadora y de asistencia (acumula 79 goles con la selección, siendo el máximo goleador histórico de Brasil junto a Pelé), lo convierte en una pieza indispensable en el rompecabezas de la Verdeamarela.

Su estado físico será monitoreado intensamente en los próximos meses, con la esperanza de verlo en plenitud para la cita mundialista.