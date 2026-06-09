La polémica del Loco Abreu que repercutió en Argentina, por decir que Uruguay está por encima de la albiceleste y que es el segundo mejor del mundo; mirá el video

A las puertas de una nueva cita mundialista, el característico orgullo futbolístico de Uruguay volvió a encender los debates en las redes sociales. El responsable en esta oportunidad fue Sebastián "Loco" Abreu , quien protagonizó un video viral junto al creador de contenido Guille Fútbol y en el que fue consultado acerca de varias selecciones y cuál era mejor que la celeste, y el exfutbolista solo nombró a Brasil, diciendo que los uruguayos son los segundos mejores del mundo.

La dinámica del juego era simple pero desafiante: el exdelantero de la celeste debía permanecer completamente callado mientras escuchaba una lista de selecciones de primer nivel, y solo romper el silencio cuando se nombrara a un combinado nacional que considerara superior al de su país.

El desfile de potencias a las que fue consultado Sebastián "Loco" Abreu incluyó a 14 equipos históricos de la talla de Alemania, Argentina, Francia, Italia, España y Holanda, además de destacados combinados sudamericanos y europeos.

Sin embargo, Abreu mantuvo un semblante impasible ante cada uno de ellos. Su silencio no se interrumpió hasta que se pronunció el nombre de Brasil . Al ser consultado sobre qué escalón ocupaba Uruguay en la historia grande del fútbol mundial, el exgoleador fue tajante: "Somos los segundos".

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Estas afirmaciones no tardaron en polarizar a los aficionados. Mientras los hinchas uruguayos aplaudieron la firme convicción con la que se defendió el legado de la celeste, seguidores de otras latitudes cuestionaron la audacia de ubicar a Uruguay por encima de seleccionados europeos y de Argentina.

Curiosamente, Abreu ya había manifestado previamente que, por cuestiones de cercanía y folclore, disfruta más de las victorias sobre el conjunto albiceleste debido a la extrema paridad histórica que sostienen.

Este episodio se suma a una serie de declaraciones recientes que exponen a flor de piel el sentimiento charrúa.

En los últimos días, el excapitán Diego Lugano reavivó la discusión sobre los títulos uruguayos al sugerir que deberían contabilizarse cinco estrellas en el escudo, sumando el Mundialito de 1980-81 a los cuatro campeonatos reconocidos.

Asimismo, el exdefensor Jorge Fucile protagonizó un fuerte cruce televisivo con la prensa argentina defendiendo con vehemencia las cuatro estrellas actuales.

Toda esta efervescencia identitaria sirve como antesala para el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, donde Uruguay buscará revalidar en la cancha la gigantesca historia que sus ídolos defienden ante los micrófonos.