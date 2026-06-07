"La duda es si tenemos cuatro o cinco estrellas″: Diego Lugano reavivó el debate que existe en Argentina, sobre los títulos mundiales de la selección uruguaya; mirá el video

El excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano , reabrió la discusión sobre la cantidad de títulos mundiales que debe contabilizar Uruguay a falta de pocos días para comenzar el Mundial 2026, al afirmar que la celeste y el mundo deberían reconocer cinco campeonatos, incluyendo el Mundialito de 1980-81.

En algunos países y sobre todo, en Argentina, las cuatro estrellas que lleva la celeste en su camiseta, últimamente son muy criticadas no solo en redes sociales, sino también por parte de periodistas.

El exfutbolista, hoy contratado por ESPN Brasil como panelista, habló con canal 5 y expresó su postura defendiendo el peso histórico de ese torneo en el palmarés celeste.

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Como indicó Referí el mes pasado, el escudo de la selección uruguaya con cuatro estrellas es el único cuestionado a pesar del dictamen de FIFA.

Las palabras de Diego Lugano

Diego Lugano, campeón de la Copa América 2011 con la selección uruguaya en Argentina, planteó la duda sobre si Uruguay debe considerar cuatro o cinco títulos mundiales, aludiendo al valor del Mundialito de 1980-81, conocido oficialmente como Copa de Oro de Campeones Mundiales.

Allí, Uruguay fue el campeón en un torneo del que participaron todos los que habían obtenido el Mundial hasta entonces, salvo Inglaterra.

“La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”, dijo Lugano.

Y agregó: "El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia".

El excapitán celeste dio como ejemplo el Mundial de Clubes de 2005, torneo en el que se coronó campeón con Sao Paulo.

"Yo con Sao Paulo gané en 2005 el primer Mundial de Clubes. El primer Mundial de Clubes se jugó en 2005, cuando jugaron todos los de los continentes. Eso quiere decir que antes de eso, ¿River, Boca, Racing, Independiente, Olimpia, Peñarol, Nacional, antes no tenían mundiales...? ¿Jugaban otro torneo, porque tenía otro nombre? Entonces, tienen que decidirse. Fueron campeones; y si no fueron campeones, está bien, capaz que Uruguay no, porque antes la copa tenía otro nombre”, indicó Lugano.