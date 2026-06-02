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Los polémicos comentarios de Diego Lugano en ESPN Brasil sobre el candidato a ganar el Mundial 2026 y que involucran a Lionel Messi con Argentina: mirá el video

El excapitán de la selección uruguaya no ocultó nada y dio su opinión para la Copa del Mundo

2 de junio de 2026 13:57 hs

El exdefensor del Sao Paulo y de la selección uruguaya, Diego Lugano, declaró este lunes en un programa de televisión de ESPN Brasil que Portugal es uno de los favoritos para el Mundial 2026 y que los penales pueden ayudar al equipo y a Cristiano Ronaldo, citando el ejemplo de Messi en la última Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lo que dijo Diego Lugano

Para Diego Lugano, los penales pueden ser un factor decisivo para Portugal.

En el programa "Resenha da Rodada" de ESPN, el exjugador afirmó que los penales pueden ayudar a Cristiano Ronaldo, tal como ayudaron a Messi en 2022.

El argentino anotó un penal en el partido debut contra Arabia Saudita, en los cuartos de final contra Holanda, en las semifinales ante Croacia y en la final frente a Francia.

Lugano ve a Brasil como el equipo con mayor potencial para llegar más lejos en Sudamérica.

En opinión del excapitán de Uruguay, la selección brasileña es la que tiene mayores expectativas de llegar más lejos entre los equipos sudamericanos, superando al actual campeón, Argentina, "y va a ir de menos a más".

"Los otros favoritos son Francia, España y Portugal, porque Cristiano Ronaldo tendrá los penales a su favor, al igual que Messi en Qatar", dijo Lugano.

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