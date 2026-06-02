Presidente de la CAU suspendió a Déborah Rodríguez luego de su medalla de oro y Peñarol exigió que revea su postura para que compita en el Panamericano de junio

Déborah Rodríguez , tres veces olímpica e histórica protagonista del atletismo uruguayo, fue suspendida provisoriamente por parte del presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), Iván García, luego de que obtuviera la medalla de oro en el reciente Campeonato Iberoamericano de Lima el pasado domingo.

Esta sanción la dejaría afuera del inminente Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín a realizarse del 29 al 31 de junio, para el que estaba entrenando especialmente con apoyo del Comité Olímpico Uruguayo (COU), según supo Referí.

Por ese motivo, desde Peñarol , el club al que representa Déborah Rodríguez, solicitaron a García que revea su postura ya que entienden que según los estatutos de la CAU “en ningún caso le otorga el poder de decidir por sí” para tomar una decisión de ese calibre.

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La situación podría derivar en un caso judicial si el pedido de la atleta y su club no es tenido en cuenta, a pocas semanas para la fecha de la competencia.

La nota de Iván García a Peñarol

El presidente de la CAU le envió una nota a Carmen González, delegada del Club Atlético Peñarol, en la que le comunicó su decisión.

“Déborah Rodríguez, integrante de la delegación uruguaya que nos representó en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, se apersonó a mi mesa durante la cena del 31 de mayo aproximadamente a las 21:30 hrs. y comenzó a increparme faltándome el respeto, levantando la voz con declaraciones fuera de lugar con lenguaje corporal agresivo y amenazas hacia mi persona”, dice la nota con fecha del 1° de junio a la que accedió Referí.

“Por tal motivo y haciendo uso de mis potestades como presidente queda suspendida preventivamente para representar a la Confederación Atlética del Uruguay”, señala la misiva, en la que se indica que en la mesa en la que estaba García también estaban los entrenadores Martín Mañana y Laura González, y los atletas Katherin Cardozo, Sebastián Daners, Nahuel Laguna y Gaspar Geymonat.

“También estaban presentes integrantes de las delegaciones de Chile y España, los cuales no logré individualizar. Además de personal del hotel”, señaló.

La respuesta de Peñarol

Desde Peñarol, la delegada Carmen González, luego de escuchar las explicaciones de Déborah Rodríguez, le respondió a García y le comunicó que no tenía potestad para tomar la decisión de suspenderla.

“El Club Atlético Peñarol le solicita se retire la comunicación recibida, puesto que “a priori” la misma carece de validez, dado que no respeta los procedimientos establecidos, viciando el debido proceso administrativo”, indicaron en la nota, también con fecha del 1° de junio, a modo de respuesta.

“Teniendo en cuenta su actuación como Presidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Atlética del Uruguay, se recuerda el Artículo 30° de los Estatutos de la C.A.U. que son los que regula sus atribuciones y deberes. Como se desprende de dicho Artículo, en ningún caso le otorga el poder de decidir por sí y ante sí, una sanción de esta naturaleza, y en cuyo caso, por un tema ético básico, al estar directamente involucrado no debería participar ni aún si le correspondiera, en el Tribunal o ámbito que sea juzgada, y mucho menos en la resolución de las medidas a tomar”, dice el texto.

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Además, desde Peñarol exigieron que García y la CAU haya cumplido con la inscripción de la atleta al Panamericano.

“A su vez, también solicitamos a Ud. y a la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) se asegure de haber realizado la inscripción en tiempo y forma de la atleta DEBORAH RODRÍGUEZ al Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín (Colombia) a realizarse del 29 al 31 de junio del presente, de acuerdo a las marcas clasificatorias que la misma realizará a principios de año”, le comunicaron.

“Entendemos que no realizar o anular dicha inscripción, sería un acto de alta gravedad, y más allá del retiro de confianza a su persona, llevaría a nuestra institución a tomar todas las medidas deportivas, administrativas y legales que pudieran corresponder”, dice la nota de Carmen González, presidenta de la Comisión de Atletismo de Peñarol.

Lo que pasó en Lima

El pasado domingo, luego de ganar su medalla de oro y en la cena con otros integrantes de la delegación uruguaya en Lima, Déborah Rodríguez le recriminó a García por haberle "faltado el respeto" durante los días de competición en Perú.

Según supo Referí, el principal motivo que desencadenó la bronca de la deportista fue que su entrenador Andrés Barrios, que no era uno de los entrenadores seleccionados por la CAU para esta competencia, tuvo que pagar de su bolsillo la estadía de tres noches de hotel en Perú, además de sus respectivos pasajes, cuando la CAU tenía acceso a hospedajes y debía hacer un trámite para facilitárselo.

Para eso debían simplemente enviar un correo electrónico a la organización del evento en Perú, la que brindaría alojamiento a los entrenadores que iban a acompañar a sus atletas.

stuani-jpg..webp Déborah Rodríguez muestra orgullosa su medalla de plata ganada en el Sudamericano de atletismo de Brasil @UyDeporte

En la cena, la atleta le dijo a García que estaba “fallando mucho” como presidente, antes de una competencia en la que se jugaba su medalla y su trabajo, y que cuando le “meten la mano en el bolsillo” era capaz de “cualquier cosa”.

La deportista le señaló que era la última vez que se metía con su trabajo, su “salud mental” y la de su entrenador.

“No voy a permitir que me faltes el respeto no atendiéndome el teléfono, ni antes de una competición, haciéndome la vida imposible con gestiones que eran viables que la federación tenía la posibilidad de hacerlas y no las hizo”, le dijo Rodríguez.

“No te metas conmigo y no te metas con mi trabajo”, señaló.

Luego de escucharla, García señaló que no podía permitir esa “falta de respeto” como esa y que la corredora debía entender que hay “jerarquías”.

Déborah Rodríguez le respondió que esa “falta de respeto” era porque a ella él se lo había faltado previamente.

“Es mi trabajo, de estas medallas depende mi sueldo y si tengo un patrocinio”, señaló.

En ningún momento Rodríguez profirió insultos contra el presidente.

El suceso ocurrió después de que la uruguaya conquistara la medalla de oro de los 800 metros convirtiéndose en la atleta uruguaya con más medallas en le historial del certamen, saltando por encima de las cinco preseas de Heber Viera.

Según supo Referí, otros atletas de la delegación que viajaron con sus entrenadores pasaron por situaciones similares y también están muy molestos con la actual conducción de la CAU.

Reunión en buenos términos

El abogado Pablo Ferrari, quien asesora a Déborah Rodríguez, anunció que se contactó con el presidente de la CAU, Iván García, y "en bueno términos" tendrán una reunión para solucionar el tema.

Ferrari señaló que todo se encamina para que la sanción no afecte la participación de la atleta en el Panamericano.

Agregó que, más allá de que defiende a Rodríguez, entiende que se debe solucionar el tema a nivel global para que Uruguay no se pierda la participación en el torneo de una de sus principales medallistas de los últimos 20 años.