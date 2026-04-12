Déborah Rodríguez conquistó la medalla de oro en la primera edición de la Copa Sudamericana de Medio Fondo y Fondo de atletismo, la cual se llevó a cabo en en Villavicencio, Colombia,
Déborah Rodríguez puso a Uruguay en lo más alto en la primera Copa Sudamericana de Medio Fondo y Fondo en atletismo: fue medalla de oro
La histórica atleta uruguaya pisó fuerte en Villavicencio, Colombia, y conquistó la medalla de oro de los 800 metros enfrentando a 10 rivales colombianas; Gonzalo Gervasini fue medalla de bronce en 1.500 m