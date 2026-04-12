Déborah Rodríguez puso a Uruguay en lo más alto en la primera Copa Sudamericana de Medio Fondo y Fondo en atletismo: fue medalla de oro

Déborah Rodríguez conquistó la medalla de oro en la primera edición de la Copa Sudamericana de Medio Fondo y Fondo de atletismo, la cual se llevó a cabo en en Villavicencio, Colombia,

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La uruguaya, de 33 años, registró un tiempo de 2.07.02 con el cual superó ajustadamente a la antioqueña Rosa Escobar con 2.07.86. Completó el podio Karla Vélez de Bogotá con 2.07.97.

Las nueve rivales que Rodríguez tuvo en el 800 m femenino fueron de Colombia.

Al tratarse de un evento que recién se inserta en el calendario del atletismo sudamericano hubo escasa participación de extranjeros.