Uruguay ganó cuatro medallas en el Sudamericano indoor de atletismo en la altura de Cochabamba con el gran destaque de Antonella Bonomi

Uruguay cosechó cuatro medallas en el Sudamericano indoor de atletismo que se disputó el fin de semana en Cochabamba, siendo la quinta edición del certamen que siempre se ha llevado a cabo en la misma sede.

Antonella Bonomi fue medalla de bronce en 1.500 m y 3.000 m , cumpliendo una muy destacada actuación. Además sumó una plata en el relevo 4x400.

La semifondista de 17 años, pupila de Martín Mañana , logró el sábado el bronce en 1.500 m con una marca de 5.03.41 que representa n uevo récord U18 y U20 en pista corta (200 metros).

Este domingo, Bonomi estampó una marca de 11.04.53 en los 3.000 metros y fue tercera. También fue récord de pista corta en U18 y U20.

En ambas pruebas solo corrieron cuatro competidoras. La uruguaya aprovechó el sábado el abandono de la peruana Anita Poma mientras que este domingo superó con autoridad a la panameña Suyeris Guerra.

Para coronar un torneo muy bueno, la corredora de Defensor Sporting remató la posta 4x400 que fue medalla de plata con un tiempo de 4.24.21.

Uruguay fue tercero detrás de Colombia y Bolivia pero a la postre Colombia fue descalificada por lo que las uruguayas ganaron medalla de plata.

Además de Bonomi, integraron el relevo Sofía Ingold, Millie Díaz y Valentina González.

Lorena Aires, por su parte, fue medalla de plata en salto alto con un registro 1,73 metros.

Esta es la tercera medalla de plata que gana Aires a nivel de Sudamericanos de pista corta.

La primera fue en 2020 con una marca de 1,79 m y la segunda el año pasado con el mismo registro de este año, 1,73 m. En 2022 fue cuarta dando tres saltos nulos.

Jairo Moreira protagonizó una muy destacada actuación en 800 m aunque no se pudo subir al podio. Fue cuarto con una marca de 1.52.49.

Moreira, que es policía de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, mejoró con ese tiempo su récord nacional en pista corta que había logrado el pasado jueves 26 de febrero en un Meeting previo disputado en Cochabamba donde paró los relojes en 1.54.24 despojando del récord a Santiago Catrofe y su 1.54.37 logrado en Miramas el 17 de enero de 2020.

En la misma prueba, Matías González fue séptimo con 1.55.63.

Gonzalo Gervasini, en 1.500 m, fue quinto con 4.00.51.

Martín Cuestas, en 3.000 m, sexto con 8.59.96 y Gaspar Geymonat octavo con 9.35.41.

Sebastián Daners, en salto alto, no pudo revalidar su medalla de bronce y terminó cuarto con una marca de 2,05 metros.

Sofía Ingold, en pentatlón, totalizó 3.130 puntos, y fue quinta.

Este domingo clasificó a la final del 60 vallas con una marca de 9.19 y luego la mejoró en la final con 9.15 terminando en la sexta posición, siempre mostrando su evolución en cada competencia internacional.

Valentina González, en las series del 60 vallas, fue descalificada por partida en falso y salió desconsolada al ver la tarjeta roja que le mostró un árbitro. Sin embargo, después tuvo su revancha en la posta.

La posta masculina del 4x400, en cambio, terminó cuarta entre cuatro relevos y no pudo hacer podio. La integraron Aldo Monteiro, Jairo Moreira, Gonzalo Gervasini y Matías González. Hicieron un tiempo de 3.25.70.

Sorpresivamente, Emiliano Lasa no pudo subirse al podio en salto largo. Fue cuarto con una marca de 7,66 metros mientras que Aldo Monteiro terminó noveno con 6,67 m.

Lasa registraba dos medallas de plata y una de bronce en sus tres participaciones en estos campeonatos.

En salto triple, Millie Díaz fue séptima con una marca de 12,36 metros.