El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Corrió embarazada y ganó la San Antonio de Piriápolis: la atleta argentina Mariana Borelli anunció que será mamá y contó cómo disputó carreras en sus primeros tres meses de gestación

La mediofondista marplatense contó cómo se animó a correr tres carreras, dos de ellas en Uruguay, en sus primeras 12 semanas de embarazo

24 de febrero 2026 - 10:47hs
Mariana Borelli al ganar la San Felipe 2025 en Montevideo

Mariana Borelli al ganar la San Felipe 2025 en Montevideo

La atleta argentina Mariana Borelli, asidua participante y ganadora de carreras en Uruguay, anunció días atrás que será madre por primera vez y también contó que disputó tres competencias en sus primeras 12 semanas de embarazo.

“El amor de nuestras vidas llega en agosto de 2026. Y nosotros apenas podemos explicar la emoción y la alegría que tenemos desde el momento que con tu papá nos enteramos que venías el 22 de diciembre”, señaló la corredora junto a su pareja Martín Iván López, también atleta de elite.

“Yo tenía planificada tres carreras entre enero y febrero”, contó. “Mi obstetra Agus Segura me dio el ok para correrlas porque el embarazo iba perfecto, ella es lo más, ¡y entonces me animé! Ya que el único síntoma que tuve y que tengo hasta ahora, tres meses, es solo mucho cansancio. Es decir duermo mucho”.

Cristhian Zamora en la Maratón de Sevilla
ATLETISMO

Cristhian Zamora y Mariana Borelli ganaron la San Felipe y Santiago 2025 que cumplió 30 ediciones

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Con el permiso de su obstetra, y con ocho semanas de embarazo, Borelli corrió la San Fernando de Maldonado y Punta del Este el pasado 7 de enero, carrera en la que hizo podio con el segundo lugar, con un tiempo de 35.29 en los 10K, por detrás de su hermana Florencia, quien fue la ganadora con 33.44.

Mariana Borelli al ganar la San Felipe 2025 en Montevideo
Mariana Borelli al ganar la San Felipe 2025 en Montevideo

Mariana Borelli al ganar la San Felipe 2025 en Montevideo

Luego, dos semanas después, corrió en su país la carrera Crónica de 16 kilómetros de Comodoro Rivadavia con un tiempo de una hora y tres minutos.

Y el 8 de febrero, y ya con tres meses de embarazo, Mariana disputó la Doble San Antonio de Piriápolis, la tradicional carrera de 8K con el duro ascenso y descenso al cerro del histórico balneario.

Y se quedó con la victoria por primera vez en esa prueba con un tiempo de 29:15.

Mariana Borelli con el trofeo de la San Antonio
Mariana Borelli con el trofeo de la San Antonio

Mariana Borelli con el trofeo de la San Antonio

“Cada vez que cruzábamos la meta pensaba: esto es demasiado hermoso y surrealista, Dios”, comentó, en su mensaje dirigido a su futuro bebé. “Y en todas las veces tuvimos que hacer fuerza con tu tía Florencia para no llorar de la emoción cuando nos recibía en la llegada”.

La atleta anunció que pese a que se siente “super bien físicamente”, hará una pausa en su carrera deportiva por los próximos meses.

“He decidido no correr más lo que resta de mi embarazo... Quiero dejarlo tranquilo/a”, señaló entre risas.

Piriápolis San Antonio

