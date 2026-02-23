La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

Manuel Ugarte , el volante de Manchester United y de la selección uruguaya, tuvo recientemente una escapada romántica junto a su pareja Georgia May Heath , según se pudo ver en sus redes sociales.

El destino elegido fue Roma, Italia, donde realizaron diferentes paseos y actividades.

Ugarte y su pareja visitaron museos y fueron restaurantes en los que se deleitaron comiendo pasta.

Además, el futbolista se dio el lujo de conducir un coche Alfa Romeo de colección.

Ambos recorrieron las callecitas romanas y registraron una espectacular vista del Coliseo en la noche.

El volante de Manchester United también entrenó por su cuenta con la indumentaria del club.

El mensaje de Maxi Araújo

Ugarte y May Heath compartieron álbumes del viaje en sus respectivas redes sociales, en los que hay fotos juntos.

Maxi Araújo, compañero del volante en la selección uruguaya le comentó: “Tas fuerte hermano”.