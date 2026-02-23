Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

Mirá las fotos del paseo de Manuel Ugarte y Georgia May Heath por Roma

23 de febrero 2026 - 12:47hs
La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath&nbsp;

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 

Manuel Ugarte, el volante de Manchester United y de la selección uruguaya, tuvo recientemente una escapada romántica junto a su pareja Georgia May Heath, según se pudo ver en sus redes sociales.

El destino elegido fue Roma, Italia, donde realizaron diferentes paseos y actividades.

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath
La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

Ugarte y su pareja visitaron museos y fueron restaurantes en los que se deleitaron comiendo pasta.

Además, el futbolista se dio el lujo de conducir un coche Alfa Romeo de colección.

Soldados mostraron el equipo antidrones que utilizarán en los estadios mexicanos
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: México se prepara para frenar la amenaza de drones en los estadios ante el creciente uso por parte de los cárteles de la droga

Pasajeros permanecieron en el Aeropuerto de Guadalajara junto a un afiche de la selección de México
MÉXICO

A meses del Mundial 2026, suspenden tres partidos en México por violencia tras muerte de narcotraficante "El Mencho"

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath
La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

Ambos recorrieron las callecitas romanas y registraron una espectacular vista del Coliseo en la noche.

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath
La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

El volante de Manchester United también entrenó por su cuenta con la indumentaria del club.

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath
La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath

El mensaje de Maxi Araújo

Ugarte y May Heath compartieron álbumes del viaje en sus respectivas redes sociales, en los que hay fotos juntos.

Maxi Araújo, compañero del volante en la selección uruguaya le comentó: “Tas fuerte hermano”.

Embed

Temas:

Manuel Ugarte Roma Manchester United

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Una de las largadas del Desafío Dos Arroyos este domingo
RUNNING

Luto en el running uruguayo: murió corredora en el Desafío Dos Arroyos, carrera entre las playas del arroyo Carrasco y Pando

Ignacio Alonso y Paco Casal
FÚTBOL

El "empate" de AUF y Tenfield por AntelTV: tras sortear el mayor obstáculo, ¿qué falta para que firmen?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos