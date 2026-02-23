La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

Manuel Ugarte, el volante de Manchester United y de la selección uruguaya, tuvo recientemente una escapada romántica junto a su pareja Georgia May Heath, según se pudo ver en sus redes sociales.
El destino elegido fue Roma, Italia, donde realizaron diferentes paseos y actividades.
Ugarte y su pareja visitaron museos y fueron restaurantes en los que se deleitaron comiendo pasta.
Además, el futbolista se dio el lujo de conducir un coche Alfa Romeo de colección.
Ambos recorrieron las callecitas romanas y registraron una espectacular vista del Coliseo en la noche.
El volante de Manchester United también entrenó por su cuenta con la indumentaria del club.
El mensaje de Maxi Araújo
Ugarte y May Heath compartieron álbumes del viaje en sus respectivas redes sociales, en los que hay fotos juntos.
Maxi Araújo, compañero del volante en la selección uruguaya le comentó: “Tas fuerte hermano”.