/ Nacional / AVIONES SUPER TUCANO

Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

Los aviones de combate y el simulador de última generación fue adquirido por el anterior gobierno por un total de 100 millones de dólares

24 de febrero 2026 - 12:01hs
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy
Yamandú Orsi en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea
Yamandú Orsi en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy
Presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy
Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó oficialmente este martes los nuevos aviones de combate A-29 Super Tucano adquiridos desde Brasil, en un evento donde coincidieron el presidente de la República Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou en la Base Aérea Aérea Nº1.

La compra había sido concretada durante la administración de Lacalle Pou e incluye seis unidades y un simulador de última generación, por un total de 100 millones de dólares.

Además del actual presidente de la República y su antecesor, estuvieron presentes la ministra de Defensa Sandra Lazo y los exministros de esta cartera durante el gobierno pasado Javier García y Armando Castaingdebat, como otras autoridades de las Fuerzas Armadas.

Nuevos aviones de combate A-29 Super Tucano
FUERZA AÉREA

"Momento histórico": llegaron a Uruguay dos nuevos aviones de combate A-29 Super Tucano comprados por la Fuerza Aérea

Patrullero de la Policía Federal de Brasil
RÍO GRANDE DEL SUR

Niño uruguayo de 10 años murió en accidente de tránsito cuando viajaba con su familia en Brasil

Los aviones en cuestión, también llamados ALX, tienen una turbohélice diseñada para el ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos, provistas de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas desarrollados en Brasil.

La FAU recibió las aeronaves el pasado miércoles en la Brigada Aérea II de Durazno, para fortalecer "el control del espacio aéreo y la vigilancia de fronteras" en lo que la unidad definió como "un paso histórico en la modernización" de la flota de combate.

Este tipo de aviones son principalmente utilizados por la Fuerza Aérea Brasileña, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea Dominicana, los A-29 Super Tucano llevan una amplia variedad de armas, incluidas municiones guiadas de precisión. Fueron diseñados para ser un sistema de bajo coste operado en entornos de baja amenaza.

El exministro de Defensa Javier García escribió en sus redes sociales que la obtención de los nuevos equipos se trata de "una renovación buscada durante años".

Temas:

aviones Fuerza Aérea Uruguaya Brasil Yamandú Orsi Luis Lacalle Pou

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Carnaval 2026: el mal estado del tiempo atrasa el cierre del concurso.
CARNAVAL 2026

Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?
JUSTICIA

Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?

Archivo. Diputado blanco Juan Martín Rodríguez
PARLAMENTO

"Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

