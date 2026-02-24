Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

Yamandú Orsi en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó oficialmente este martes los nuevos aviones de combate A-29 Super Tucano adquiridos desde Brasil , en un evento donde coincidieron el presidente de la República Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou en la Base Aérea Aérea Nº1.

La compra había sido concretada durante la administración de Lacalle Pou e incluye seis unidades y un simulador de última generación, por un total de 100 millones de dólares .

Además del actual presidente de la República y su antecesor, estuvieron presentes la ministra de Defensa Sandra Lazo y los exministros de esta cartera durante el gobierno pasado Javier García y Armando Castaingdebat , como otras autoridades de las Fuerzas Armadas.

Los aviones en cuestión, también llamados ALX , tienen una turbohélice diseñada para el ataque a tierra , apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos, provistas de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas desarrollados en Brasil .

La FAU recibió las aeronaves el pasado miércoles en la Brigada Aérea II de Durazno, para fortalecer "el control del espacio aéreo y la vigilancia de fronteras" en lo que la unidad definió como "un paso histórico en la modernización" de la flota de combate.

Este tipo de aviones son principalmente utilizados por la Fuerza Aérea Brasileña, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea Dominicana, los A-29 Super Tucano llevan una amplia variedad de armas, incluidas municiones guiadas de precisión. Fueron diseñados para ser un sistema de bajo coste operado en entornos de baja amenaza.

El exministro de Defensa Javier García escribió en sus redes sociales que la obtención de los nuevos equipos se trata de "una renovación buscada durante años".