Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / JUDICIALES

Justicia desestimó la denuncia por violencia de género presentada por la edila Patricia López contra Richard Mariani

"No existen elementos que avalen la adopción de las medidas cautelares solicitadas", argumentó el Tribunal de Apelaciones de Familia de Tercer Turno

24 de febrero 2026 - 9:55hs
Richard Mariani, alcalde electo de Ciudad del Plata

Richard Mariani, alcalde electo de Ciudad del Plata

Foto: redes sociales de Richard Mariani

La resolución confirmó la posición sostenida por la defensa desde el inicio del proceso, en cuanto a que el caso no reunía los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar la intervención del sistema especializado en violencia basada en género.

El fundamento del Tribunal

En el fallo, el Tribunal señaló: “Debe tenerse presente que la valoración probatoria en este proceso tiene características especiales, en tanto no se requiere una certeza absoluta de los hechos denunciados para adoptar medidas de protección. No obstante, como se refiriera anteriormente no existen elementos que avalen la adopción de las medidas cautelares solicitadas. Especialmente deberá estarse a la denuncia y a la declaración de la denunciante, de la que no se extrae que la violencia denunciada se haya realizado en base al género.”

Más noticias
lluvias y tormentas dejaron semaforos apagados o destellando en montevideo: los cruces afectados
TRÁNSITO

Lluvias y tormentas dejaron semáforos apagados o destellando en Montevideo: los cruces afectados

Foto de archivo. UTE informó cantidad de clientes sin luz este martes
ENERGÍA ELÉCTRICA

Más de 7 mil clientes están sin luz por temporal que afectó a Uruguay, según datos de UTE

La resolución adquiere particular interés jurídico, dado que —según se indicó— son excepcionales los casos en los que un Tribunal de Apelaciones concluye de forma expresa que no existe fundamento para la adopción de medidas de protección.

Antecedentes y posibles acciones

De acuerdo con el comunicado firmado por los abogados defensores Eduardo Florio de León y Rodrigo Rey, esta constituye la quinta denuncia promovida contra Richard Mariani que resulta archivada o desestimada, en todos los casos mediante resoluciones fundadas.

En ese marco, los representantes legales señalaron que, “con el exclusivo propósito de resguardar derechos y reafirmar el correcto uso de las herramientas institucionales”, se evaluarán eventuales acciones civiles reparatorias que pudieran corresponder.

Florio de León y Rey afirmaron además que la resolución “reafirma la correcta interpretación y aplicación del derecho en el caso concreto”.

Temas:

Denuncia Richard Mariani violencia de género

Seguí leyendo

Las más leídas

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Carnaval 2026: el mal estado del tiempo atrasa el cierre del concurso.
CARNAVAL 2026

Se siguen suspendiendo etapas del concurso de carnaval: la liguilla terminará a mediados de la próxima semana

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo
MÚSICA

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo

IM echó a funcionario que amenazó a su jefa y sancionó a trabajadora que hacía certificados médicos truchos
INTENDENCIA

IM echó a funcionario que amenazó a su jefa y sancionó a trabajadora que hacía certificados médicos truchos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos