MÚSICA

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo

Tini se presentó este domingo en el Estadio Centenario en el marco de su gira Futttura, y el show dejó algunos momentos que se viralizaron en redes

23 de febrero 2026 - 12:12hs
Tini
Instagram

Este domingo la cantante argentina Tini llegó a Montevideo con su gira Futttura, y se presentó en el Estadio Centenario en un espectáculo de casi tres horas que dejó algunos momentos virales, aunque no todos sucedieron arriba del escenario.

Ya la previa del show estuvo marcada por algunos incidentes al ingreso del sector VIP, donde se produjeron algunas corridas y momentos de tensión. En un video difundido por Telemundo se ven a algunas de las fanáticas en la fila de ingreso que sobrepasaron los intentos de contención de los guardias de seguridad y entraron corriendo al Estadio, entre llantos y empujones.

"Despacio, por favor" y "no empujen, hay gente chica y la están lastimando", gritan inútilmente en el video, mientras se ve la estampida e incluso a algunas de las asistentes al show cayendo en el camino y siendo auxiliadas.

Otro incidente peculiar que se dio una vez comenzado el show fue la presencia de una rata entre el público que estaba ubicado en el campo. Según videos filmados por los espectadores, la presencia del roedor generó histeria y algunos empujones mientras las "tinistas" intentaban evadir al animal.

En cuanto a lo que sucedió sobre el escenario, uno de los momentos del show más celebrados fue la aparición del cantante uruguayo Nicolás Choca, líder de la banda de cumbia The La Planta, para interpretar junto a Tini y a Valentín Merlo la canción Hoy. Los dos interpretaron luego canciones solistas.

Pero el momento que se llevó la mayoría de aplausos fue la interpretación de la canción Te olvidaré. Una canción que Tini no suele interpretar (de hecho antes de cantarla contó que si bien la había interpretado una sola vez durante un streaming en pandemia, esta era la primera vez que la cantaba en vivo).

Antes de empezar, Tini pidió disculpas por no recordar de memoria la letra del tema, y sacó su celular para leer el texto mientras lo interpretaba.

WhatsApp Video 2026-02-23 at 11.24.18 (1)
WhatsApp Video 2026-02-23 at 11.24.18

