Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Independiente Medellín vs Liverpool: hora y dónde ver al negriazul que busca la clasificación en esta edición de la Copa Libertadores

Liverpool juega el partido de vuelta en esta Copa Libertadores enfrentando a un rival de cuidado como Independiente Medellín y va por la clasificación; mirá cuándo y dónde verlo

22 de febrero 2026 - 16:54hs
Liverpool vs DIM

Liverpool vs DIM

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Liverpool jugará el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores y lo hará en calidad de visitante, luego de haber perdido en la hora 2-1 el pasado martes en el Parque Viera en donde ofició de local, ya que el Estadio Belvedere está en plenas refacciones para hacerlo a nuevo.

Los negriazules necesitan ganar sí o sí y si pueden por más de un gol, mejor, para no necesitar de los penales, y lograr así la clasificación a la fase 3 del certamen.

¿Cuándo juega Independiente Medellín vs Liverpool por la Copa Libertadores?

Ahora se vendrá la revancha de Liverpool en esta Copa Libertadores 2026.

Los negriazules jugarán este martes 24 de febrero a la hora 21.30 contra Independiente Medellín de Colombia en el Estadio Atanasio Girardot.

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

El encuentro podrá verse en ESPN 2 y en streaming, en Disney +.

Temas:

Liverpool Independiente Medellín Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Batista y Matías Arezo
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Deportivo Maldonado: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

Leonel Rocco le protesta su expulsión a Gustavo Tejera, en el partido entre Progreso y Nacional
POLÉMICA

Leonel Rocco, DT de Progreso, criticó el arbitraje de Gustavo Tejera tras la derrota con Nacional: "Lo de hoy es indignante"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos