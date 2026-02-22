Liverpool jugará el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores y lo hará en calidad de visitante, luego de haber perdido en la hora 2-1 el pasado martes en el Parque Viera en donde ofició de local, ya que el Estadio Belvedere está en plenas refacciones para hacerlo a nuevo.
Independiente Medellín vs Liverpool: hora y dónde ver al negriazul que busca la clasificación en esta edición de la Copa Libertadores
Liverpool juega el partido de vuelta en esta Copa Libertadores enfrentando a un rival de cuidado como Independiente Medellín y va por la clasificación; mirá cuándo y dónde verlo