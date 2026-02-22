Independiente Medellín vs Liverpool: hora y dónde ver al negriazul que busca la clasificación en esta edición de la Copa Libertadores

Liverpool vs DIM Foto: Gastón Britos / FocoUy

Liverpool jugará el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores y lo hará en calidad de visitante, luego de haber perdido en la hora 2-1 el pasado martes en el Parque Viera en donde ofició de local, ya que el Estadio Belvedere está en plenas refacciones para hacerlo a nuevo.

Los negriazules necesitan ganar sí o sí y si pueden por más de un gol, mejor, para no necesitar de los penales, y lograr así la clasificación a la fase 3 del certamen.

¿Cuándo juega Independiente Medellín vs Liverpool por la Copa Libertadores? Ahora se vendrá la revancha de Liverpool en esta Copa Libertadores 2026.

Los negriazules jugarán este martes 24 de febrero a la hora 21.30 contra Independiente Medellín de Colombia en el Estadio Atanasio Girardot.

El encuentro podrá verse en ESPN 2 y en streaming, en Disney +.