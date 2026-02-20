Dólar
/ TRÁNSITO

Recital de Tini este domingo en el Centenario: IM anunció cortes de calles, desvíos y cómo será el estacionamiento

Para facilitar el estacionamiento en los alrededores del estadio, se habilitará el estacionamiento en paralelo a los canteros y a 45º

20 de febrero 2026 - 7:46hs
Tini en el Estadio Centenario
Tini en el Estadio Centenario Foto: Leonardo Carreño

El próximo domingo 22 de febrero, el Estadio Centenario será el escenario del recital de Tini, que comenzará a las 21:00 horas. A partir de las 17:00, se implementarán cortes de calles en las inmediaciones del estadio debido a los preparativos para el evento, según informó la Intendencia de Montevideo (IM).

Cortes de tránsito

Las calles afectadas por los cortes serán Vidiella y Ramón Benzano (desde el Velódromo hasta Cataluña), además de la Av. Ricaldoni, que se interrumpirá desde Av. Italia hasta Ramón Benzano, en el lado del estadio. Los cortes estarán vigentes hasta el final del espectáculo, y la circulación será restablecida inmediatamente después de su conclusión.

Desvíos de ómnibus

Las líneas de ómnibus que transitan por las zonas afectadas realizarán desvíos durante el evento. Las siguientes rutas sufrirán alteraciones en sus recorridos habituales:

  • 76, 192, 316, 185, 143, 191, 328, 329: Av. Centenario, Brito Foresti, Av. Italia, Av. Ricaldoni hacia Fuente Luminosa, Soca / Cataluña.

Se suspenderán las paradas en las esquinas de Ricaldoni con Benzano, Llambí, Leonel Rocca, Vidiella y Navarro, mientras que las paradas provisorias estarán ubicadas en las rutas de desvío.

Estacionamiento y control

Para facilitar el estacionamiento en los alrededores del estadio, se habilitará el estacionamiento en paralelo a los canteros y a 45º sobre la senda que rodea el estadio, contra el parque Batlle. No se permitirá el estacionamiento sobre los canteros ni en áreas verdes. Durante toda la jornada, personal inspectivo controlará el estacionamiento para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Cuidadores de vehículos, autorizados por la Intendencia de Montevideo y debidamente identificados con carné y chalecos, estarán presentes para asegurar el orden en la zona.

Líneas de transporte tras el recital

Una vez finalizado el recital, las siguientes líneas de transporte estarán disponibles para los asistentes:

  • 21 Plaza Independencia

  • 21 Portones

  • 103 Km 23

  • 110 Instrucciones

  • 185 Casabo

  • 174 Aviación

  • 192 Manga

  • 183 Paso Molino

  • 128 Paso de la Arena

  • 130 La Paz

  • 145 Complejo América

  • 60 Portones

  • C4 Parque del Plata

  • 163 Paso de la Arena

  • 151 Verdisol

Tini Estadio Centenario IM

