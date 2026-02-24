Los clubes de Argentina solicitan suspender la fecha 9 del Torneo Apertura para mostrar apoyo a la AFA

Los clubes de la primera división del fútbol de Argentina efectuarán un paro el fin de semana del 5 al 8 de marzo , cuando se lleve a cabo la fecha 9 del Torneo Apertura, en señal de apoyo a Claudio Chiqui Tapia , presidente de la la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Pablo Toviggino , el tesorero, en medio de las denuncias por parte de ARCA .

La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional , donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA ( Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Argentina), que investiga a Tapia y Toviggino por retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Mediante un comunicado, la AFA anunció que los clubes harán un paro el fin de semana del 5 al 8 de marzo: "En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes , solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino ", detalla el comunicado.

#Institucional Comunicado oficial Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías. https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI

El proceso penal comenzó el 12 de diciembre de 2025 después de una denuncia presentada por ARCA , el organismo que recauda impuestos en Argentina. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron que no se estaban pagando ciertos impuestos de manera repetida.

Según la acusación, la AFA no retuvo ni pagó aportes a la seguridad social, lo que generó una deuda con el Estado de más de $19.350.000.000. Estas irregularidades habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes patronales.

claudio chiqui tapia, presidente afa.jpeg Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Un informe contable indicó que la Asociación del Fútbol Argentino recibió más de $45.000 millones en diciembre de 2024 y que en 2025 sumó ingresos por más de $453.000 millones. Durante ese tiempo, la dirigencia hizo inversiones en plazos fijos en pesos y en dólares. ARCA concluyó que los responsables tenían la posibilidad real de pagar sus obligaciones fiscales.

El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia pidió que se anulara la citación judicial, argumentando que en ese momento las deudas no podían exigirse y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían juicios fiscales contra entidades sin fines de lucro.

Las declaraciones ante la Justicia comenzarán el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los abogados de la asociación. El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 será el turno de Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing Club, y Cristian Malaspina, actual presidente de Argentinos Juniors.