El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

El máximo organismo tomó una resolución importante respecto al volante uruguayo de Real Madrid

23 de febrero 2026 - 17:56hs
El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

Federico Valverde había sido denunciado por Benfica luego del partido que Real Madrid le ganara 1-0 como visitante por el Repechaje de la Champions League en el Estadio da Luz de Lisboa, pero este lunes, la UEFA desestimó la denuncia.

Este jueves medios deportivos de Portugal informaron de la denuncia del club contra el mediocampista.

En ese sentido, el exjuez español Iturralde González, quien es analista arbitral del diario deportivo AS de Madrid, sostuvo que Valverde debió ser expulsado. “Eso es roja; suelta un puñetazo sin ningún sentido... debió ser expulsión a Valverde, más allá de que no llegase a impactar”, explicó.

La jugada del uruguayo se viralizó en las redes sociales y Benfica elevó una denuncia ante la UEFA, según informó el diario A Bola de Portugal.

La UEFA dijo "no"

Benfica comunicó este lunes que fue informado por la UEFA de que la denuncia presentada por el club contra Federico Valverde por una supuesta conducta violenta contra Samuel Dahl fue desestimada.

En el comunicado emitido, Benfica "lamenta que, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión al jugador de Benfica, Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria. Sin duda, se trata de una situación de tarjeta roja que no fue sancionada durante el partido".

Cabe consignar que este mismo lunes y como informó Referí, el delantero argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius Jr., fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta.

Federico Valverde Portugal Benfica real madrid Champions League UEFA Portugal

