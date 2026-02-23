Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
tormenta
Miércoles:
Mín  20°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 24 de febrero

Inumet prevé un martes marcado por inestabilidad generalizada, lluvias y tormentas en todo el país, con rachas fuertes de viento en distintas zonas

23 de febrero 2026 - 21:00hs
Además de altas temperaturas, Inumet prevé lluvias

Además de altas temperaturas, Inumet prevé lluvias

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 24 de febrero una jornada inestable en todo el país, con precipitaciones y tormentas desde la mañana y un escenario ventoso en varias regiones. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 18 °C y 20 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con lluvias y tormentas. El viento soplará del noreste entre 20 y 40 km/h, rotando al oeste entre 10 y 20 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con viento que rotará al sureste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C.

Este

En el Este, también se prevé cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del noreste alcanzará entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, que tenderán a amainar. En la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, con rachas fuertes en áreas afectadas. La mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.

Más noticias
Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes
ADVERTENCIA

Inumet emitió una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El cielo estará nuboso y algo nuboso
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 23 de febrero

Oeste

Para el Oeste, Inumet prevé una mañana con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas. En la tarde y noche continuará el tiempo inestable y se intensificará el viento, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de tormentas. La mínima será de 19 °C y la máxima de 29 °C.

Norte

En el Norte, el martes comenzará con cielo cubierto y lluvias y tormentas, además de neblinas. Durante la tarde y noche se mantendrán las precipitaciones y tormentas, con períodos de algo nuboso. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 30 °C.

Embed

Temas:

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor
CTI

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

Daecpu postergó la actuación Doña Bastarda (en la foto la murga, con Agustín entre sus componentes, durante la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano).
CARNAVAL 2026

La decisión que tomó Daecpu sobre la actuación de Doña Bastarda en la liguilla del carnaval

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo
MÚSICA

Los incidentes virales del show de Tini en el Estadio Centenario: corridas, una rata entre el público y una canción que cantó por primera vez en vivo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos