Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 24 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 24 de febrero una jornada inestable en todo el país, con precipitaciones y tormentas desde la mañana y un escenario ventoso en varias regiones. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 18 °C y 20 °C.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con lluvias y tormentas. El viento soplará del noreste entre 20 y 40 km/h, rotando al oeste entre 10 y 20 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con viento que rotará al sureste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C.
Este
En el Este, también se prevé cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento del noreste alcanzará entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, que tenderán a amainar. En la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, con rachas fuertes en áreas afectadas. La mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.
Oeste
Para el Oeste, Inumet prevé una mañana con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas. En la tarde y noche continuará el tiempo inestable y se intensificará el viento, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de tormentas. La mínima será de 19 °C y la máxima de 29 °C.
Norte
En el Norte, el martes comenzará con cielo cubierto y lluvias y tormentas, además de neblinas. Durante la tarde y noche se mantendrán las precipitaciones y tormentas, con períodos de algo nuboso. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 30 °C.