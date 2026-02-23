Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 23 de febrero

El cielo estará nuboso y algo nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 23 de febrero una jornada inestable en gran parte del país, con aumento de la nubosidad desde la mañana y desmejoras hacia la tarde y noche, cuando se prevén precipitaciones y tormentas en varias regiones. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 29 °C y 31 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 17 °C y 19 °C.

Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana se espera una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, y vientos del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche el cielo permanecerá cubierto y se prevé una desmejora con precipitaciones y tormentas. El viento rotará al sector este con intensidades de 10 a 40 km/h, y se anuncian rachas fuertes asociadas a tormentas. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Este En la región Este, el día comenzará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones, además de neblinas. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h. Durante la noche se prevén precipitaciones y tormentas, en un contexto ventoso especialmente en zonas costeras, donde las rachas podrían alcanzar los 60 km/h. La mínima será de 17 °C y la máxima de 29 °C.

Oeste Para el Oeste, Inumet indicó que la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, y se registrará una desmejora con precipitaciones y tormentas ya desde las primeras horas. Los vientos del noreste oscilarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y eventuales intensificaciones asociadas a tormentas. En la tarde y noche continuará el tiempo nuboso y cubierto, con lluvias y tormentas. Se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C.

Norte En el Norte, la jornada se presentará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como en la tarde y noche. Los vientos del sector este soplarán entre 20 y 40 km/h en las primeras horas, con rachas de hasta 50 km/h. Luego disminuirán a 10-30 km/h, con períodos variables y rachas fuertes en áreas de tormenta. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 29 °C. El organismo prevé, en síntesis, un lunes marcado por la inestabilidad atmosférica y el incremento del viento, con tormentas que se intensificarán hacia el final del día en buena parte del territorio.