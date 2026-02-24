Otro cisne muerto por gripe aviar, ahora en Canelones: MGAP refuerza la vigilancia epidemiológica

Un nuevo caso de un ave muerta por influenza aviar (gripe aviar) , otro cisne Coscoraba, en este caso en Canelones , incrementó la preocupación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y en particular en el sector avícola , por más que de momento no se han detectado casos de aves domésticas ni en sistemas productivos contagiadas .

El ministerio informó la existencia de un nuevo caso de la enfermedad en un cisne hallado muerto en el departamento de Canelones y anunció que se activaron las acciones de vigilancia y coordinación interinstitucional en la zona.

El ave muerta fue hallada en la costa del arroyo Solís Grande, a la altura de la ruta Interbalnearia , se indicó.

Los casos de aves muertas por gripe aviar que existieron últimamente en Uruguay fueron en animales silvestres, no se han dado casos en granjas avícolas. En los predios comerciales es fundamental tener activadas todas las condiciones de bioseguridad. La enfermedad no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas, concretamente carne aviar o huevos, pero de haber casos en sistemas productivos es un grave problema para toda la cadena avícola (entre otras consecuencias los mercados dejan de permitir el ingreso de productos que Uruguay exporta).

A partir de este martes se iniciaron los rastreos sanitarios en el área para determinar la posible presencia de otras aves afectadas y reforzar las tareas de vigilancia epidemiológica.

El MGAP también señaló que fue convocado el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) para coordinar las acciones correspondientes.

En Maldonado y Rocha, donde apareció el primer cisne muerto, en la limítrofe Laguna Garzón, se continúa trabajando en el monitoreo de la situación y, hasta el momento, no se han detectado casos en aves domésticas ni en el sector avícola.

Sí se informó la existencia de al menos otros 10 casos de aves contagiadas.

Durante el fin de semana varios equipos técnicos del MGAP recorrieron predios en Rocha y Maldonado, donde se extranjeron muestras, que son analizadas en los laboratorios de la Dirección General de los Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio para determinar el origen del virus.

Lo que se pide desde el MGAP

Desde el ministerio se exhorta a la población a no manipular aves enfermas o muertas y a notificar de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier hallazgo.

A la vez, a los productores avícolas se les recomienda extremar las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de la enfermedad.

En el caso de sospechas de presencia de la enfermedad se pide avisar de inmediato a la Oficina de los Servicios Ganaderos local del MGAP más próxima, o avisar al correo electrónico [email protected], para que los técnicos oficiales concurran a atender el caso.