Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / RIVER PLATE

Marcelo Gallardo cerró su segundo ciclo en River Plate sin títulos: repasá todos los campeones en Argentina desde su regreso

Marcelo Gallardo no conquistó títulos en su segundo mandato en River Plate en Argentina, en un fútbol que contó con varios campeones en un año calendario

24 de febrero 2026 - 11:37hs
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Marcelo Gallardo anunció mediante un video en redes sociales, difundido por el club, que el próximo jueves ante Banfield, por la séptima jornada del Torneo Apertura en el Monumental, dirigirá su último partido en River Plate y le pondrá fin a su segundo ciclo en la institución de Núñez, en un regreso en el que no ganó títulos.

Un regreso que no fue el esperado para nadie del mundo River, en el que Gallardo completó su peor ciclo como entrenador por rendimiento, títulos y derrotas significativas.

El 5 de agosto de 2024, un año y medio después del final de su exitosísima primera etapa, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo entrenador de River Plate, en reemplazo de Martín Demichelis, y cinco días después hizo su re debut en la Liga Profesional 2024 en la fecha 10, en el empate 1-1 ante Huracán.

La primera victoria no se hizo esperar demasiado: se dio apenas cuatro días después, con un 1-0 en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres en Córdoba.

Marcelo Gallardo
RIVER PLATE

River Plate busca el reemplazo de Marcelo Gallardo: ya hubo un primer contacto con un DT del exterior

Marcelo Gallardo
RIVER PLATE

Los números del pésimo segundo ciclo en River Plate de Marcelo Gallardo luego de anunciar que deja el club

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo se va de River Plate

Marcelo Gallardo se va de River Plate

Sin un funcionamiento convincente, Colo Colo fue su siguiente víctima en cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, pero el camino de River concluyó en semifinales, instancia en la que Atlético Mineiro le ganó por 3-0 en Belo Horizonte. Pese al histórico recibimiento de la vuelta en Núñez, donde estaba programada la final, se concretó la eliminación.

La Liga Profesional 2024, junto a la Copa Libertadores de ese año, fueron los primeros dos títulos que peleó Gallardo en su regreso, quedando eliminado en semifinales del certamen internacional y quedando 5° en la competición doméstica, año en el que Vélez Sarsfield se consagra campeón.

El 2025 de River Plate, sin títulos

Durante el 2025, el Millonario no ganó ningún título. La oportunidad más clara tuvo lugar en la Supercopa Internacional en Paraguay en marzo de ese año, pero perdió en la definición por penales ante Talleres de Córdoba. Tampoco pudo brillar en la Copa Libertadores, certamen en el que tropezó con Palmeiras en cuartos de final, ni se consagró en el Apertura ni Clausura.

Alternó buenos tramos con momentos flojos y quedó afuera en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante el luego campeón Platense, en definición por penales en el Monumental, mientras que en el Torneo Clausura 2025 se despidió en octavos de final, después de su derrota por 3-2 contra Racing en Avellaneda en el desenlace.

Gallardo
River Plate tras perder el Superclásico con Boca Juniors

River Plate tras perder el Superclásico con Boca Juniors

En Copa Argentina quedó eliminado en las semifinales por penales ante Independiente Rivadavia, posterior campeón, y el Mundial de Clubes se despidió en la fase de grupos, torneo que compartía grupo con el Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y Monterrey de México.

Lo mejor del repertorio de Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club, volvió a darse en un Superclásico porque le ganó con mucha claridad por 2-1 a Boca en el Monumental, con los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Además, en 2024 también lo había hecho por 1-0 en La Bombonera.

Los campeones en Argentina desde el regreso de Marcelo Gallardo

Competencia Instancia que llegó River Rival con el que perdió Campeón
Liga Profesional 2024 Finalizó 5° en la tabla - Vélez Sarsfield
Supercopa Internacional 2024 Final Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba
Torneo Apertura 2025 Cuartos de final Platense Platense
Supercopa Internacional 2025 No la disputó - Vélez Sarsfield
Supercopa Argentina 2025 No la disputó - Vélez Sarsfield
Copa Argentina 2025 Semifinales Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia
Campeón Tabla Anual 2025 Finalizó 4° en la tabla anual - Rosario Central
Torneo Clausura 2025 Octavos de final Racing Club Estudiantes de La Plata
Trofeo de Campeones 2025 No lo disputó - Estudiantes de La Plata
Temas:

Marcelo Gallardo River Plate Torneo Apertura Copa Libertadores Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

El apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde
ESPAÑA

Mina Bonino dio a conocer el sexo y el nombre del tercer hijo que tendrá con Federico Valverde

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
CHAMPIONS LEAGUE

La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video
PEÑAROL

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 
URUGUAYOS

La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos