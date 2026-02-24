Marcelo Gallardo cerró su segundo ciclo en River Plate sin títulos: repasá todos los campeones en Argentina desde su regreso

Marcelo Gallardo anunció mediante un video en redes sociales, difundido por el club, que el próximo jueves ante Banfield , por la séptima jornada del Torneo Apertura en el Monumental , dirigirá su último partido en River Plate y le pondrá fin a su segundo ciclo en la institución de Núñez , en un regreso en el que no ganó títulos.

Un regreso que no fue el esperado para nadie del mundo River , en el que Gallardo completó su peor ciclo como entrenador por rendimiento, títulos y derrotas significativas.

El 5 de agosto de 2024 , un año y medio después del final de su exitosísima primera etapa, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo entrenador de River Plate, en reemplazo de Martín Demichelis , y cinco días después hizo su re debut en la Liga Profesional 2024 en la fecha 10, en el empate 1-1 ante Huracán.

La primera victoria no se hizo esperar demasiado: se dio apenas cuatro días después, con un 1-0 en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres en Córdoba.

Sin un funcionamiento convincente, Colo Colo fue su siguiente víctima en cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, pero el camino de River concluyó en semifinales, instancia en la que Atlético Mineiro le ganó por 3-0 en Belo Horizonte. Pese al histórico recibimiento de la vuelta en Núñez, donde estaba programada la final, se concretó la eliminación.

La Liga Profesional 2024, junto a la Copa Libertadores de ese año, fueron los primeros dos títulos que peleó Gallardo en su regreso, quedando eliminado en semifinales del certamen internacional y quedando 5° en la competición doméstica, año en el que Vélez Sarsfield se consagra campeón.

El 2025 de River Plate, sin títulos

Durante el 2025, el Millonario no ganó ningún título. La oportunidad más clara tuvo lugar en la Supercopa Internacional en Paraguay en marzo de ese año, pero perdió en la definición por penales ante Talleres de Córdoba. Tampoco pudo brillar en la Copa Libertadores, certamen en el que tropezó con Palmeiras en cuartos de final, ni se consagró en el Apertura ni Clausura.

Alternó buenos tramos con momentos flojos y quedó afuera en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante el luego campeón Platense, en definición por penales en el Monumental, mientras que en el Torneo Clausura 2025 se despidió en octavos de final, después de su derrota por 3-2 contra Racing en Avellaneda en el desenlace.

Gallardo River Plate tras perder el Superclásico con Boca Juniors EFE

En Copa Argentina quedó eliminado en las semifinales por penales ante Independiente Rivadavia, posterior campeón, y el Mundial de Clubes se despidió en la fase de grupos, torneo que compartía grupo con el Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y Monterrey de México.

Lo mejor del repertorio de Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club, volvió a darse en un Superclásico porque le ganó con mucha claridad por 2-1 a Boca en el Monumental, con los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Además, en 2024 también lo había hecho por 1-0 en La Bombonera.

